Aci Team Italia: dieci equipaggi pronti per lo Junior 2022 

Premi di portata internazionale

Grazie poi alla collaborazione triplice tra Aci Sport, Pirelli e Renault, il vincitore della stagione 2022 avrà inoltre la possibilità di partecipare a sei appuntamenti dell’Europeo 2023, sempre come rappresentante di Aci Team Italia, ma in un palcoscenico dal respiro totalmente internazionale.

Importante sarà anche la collaborazione della Scuola Federale Aci Sport Michele Alboreto, che quest’anno festeggia i suoi primi quarant'anni. Da sempre in prima linea nella preparazione, nel tutoring e nell’accompagnamento alla crescita dei giovani talenti in ogni settore del motorsport, la Scuola diretta da Raffaele Giammaria organizzerà una serie delle sessioni di test extra per consentire ai protagonisti della serie di aumentare le rispettive capacità anche in fase preparatoria e non solo di gara. A guidare il gruppo in questa attività sarà il dodici volte campione italiano Paolo Andreucci.

Anteprima del Rally di Roma 2022

In questo importante contesto, che ha visto la presentazione vivere sia nella Piazza del Campidoglio che sulla suggestiva Terrazza Caffarelli, balcone a picco sulle linee della città eterna, Max Rendina e il suo staff hanno anche presentato, in anteprima, il Rally di Roma Capitale 2022.

L’evento organizzato da Motorsport Italia arriverà quest’anno a spegnere le dieci candeline e lo farà riproponendo la doppia validità di Campionato Italiano Assoluto Rally e di Fia European Rally Championship oltre ad essere anche parte del calendario Ciar Junior. La manifestazione capitolina, presentata attraverso un emozionale video teaser, offrirà numerose novità sia prettamente sportive che di contorno. Un compleanno che si prepara a festeggiare non solo la prima decade della manifestazione sportiva, ma che ha in programma di elevare ancor di più la centralità di Roma e dell’Italia in quello che sarà un momento di massima esposizione internazionale dello sport motoristico italiano.