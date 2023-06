Acp Sgr, secondo closing: sale a 110 milioni il fondo per gli impianti green

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alternative Capital Partners Sgr (Acp Sgr) annuncia il secondo closing del Sustainable Securities Fund (SSF), primo ed unico fondo di impact investing (ex articolo 9 dell’Sfdr Pir Alternative Compliant) oggi operativo in Italia, che finanzia nuove infrastrutture per rinnovabili, efficienza energetica ed economia circolare. Il fondo SSF oltrepassa quota 100 milioni di euro, con una raccolta complessiva pari a 110 milioni grazie agli investimenti di Cdp Real Asset Sgr – che ha scelto il fondo di Acp Sgr come primo investimento del suo neo-istituito fondo di fondi “FoF Infrastrutture” sottoscrivendo 30 milioni di euro – , di Bper Banca e della Bei (con la garanzia del Fondo Feis per gli investimenti strategici). Inoltre, sta già dialogando con il Fondo Europeo per gli investimenti (Fei) per raggiungere, a fine anno, il proprio obiettivo finale di raccolta tra 150 e 200 milioni di euro.

La durata del fondo è di 10 anni (quattro di investment period) con due potenziali proroghe annuali di uno + uno.

Ad oggi, il fondo – che assicura un Irr del 7,5% – ha già perfezionato due investimenti: la costruzione di un nuovo impianto di biometano e il repowering di un portafoglio di impianti fotovoltaici nel centro-sud Italia. E si appresta al closing di ulteriori due operazioni: la realizzazione di quattro nuovi impianti fotovoltaici di potenza complessiva pari a 56 MW e l’upgrading per la produzione di biometano da scarti e sottoprodotti agricoli.

«Nel contesto di mercato attuale, caratterizzato da inflazione e rialzo dei tassi – ha detto Emanuele Ottina, presidente esecutivo e head of business development & fundraising di Acp Sgr – l’approccio multistrategy di SSF è in grado di offrire ritorni finanziari decorrelati, anticiclici, con ridotta volatilità e flussi di cassa costanti ed inflation linked ad elevata resilienza, costruendo un portafoglio unico ed altamente diversificato per strumenti finanziari (debito senior, mezzanino ed equity) e per segmenti target d’investimento in ambito infrastrutturale energetico.

«Questo secondo closing, con l’ingresso di primari investitori istituzionali – ha aggiunto Evarist Granata, amministratore delegato e head of private capital di Acp Sgr – ci permette di accelerare il deployment del capitale del fondo SSF sulla nostra crescente pipeline di opportunità in Italia, andando a supportare, con strumenti ibridi di equity e/o debito operatori del settore quali developer, Esco ed utilities, nello sviluppo e realizzazione di progetti energetici nel mid-market, in particolare nei segmenti del fotovoltaico e del biometano – sia greenfield che browfield – per attività di revamping/repowering».