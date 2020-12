Acqua alta a Venezia, Mose non attivo. Il sindaco: «Previsto un massimo di marea di 145 centimetri» Il Centro maree del Comune parla di condizioni meteo in peggioramento. Il Procuratore della Basilica di San Marco: «Situazione drammatica»

L'acqua alta a Venezia ha toccato ora una massima di 122 centimetri, con parte della città allagata. La rilevazione è riferita al punto mareografico di Punta della Salute. In questo momento il Mose non è attivo.

Il Centro maree del Comune di Venezia ha diramato un avviso che parla di condizioni meteo in peggioramento. “Sono al Centro Maree per seguire l'evolversi della situazione - dice in un tweet il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - e il prossimo massimo di 145 centimetri è alle 16.40, a causa del rinforzo anomalo del vento. Il sistema Mose non è attivo».

«La situazione è terribile, siamo sotto l'acqua in maniera drammatica”: dice Carlo Alberto Tessein, Procuratore della Basilica di San Marco, a Venezia, in relazione all'acqua alta che ha invaso la città. “Il nartece è completamente allagato - spiega, raccontando i danni nell'edificio sacro - e se il livello sale ancora andranno sotto anche le cappelle interne”