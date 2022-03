Acqua, bando da 900 milioni per ridurre le perdite

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il ministero delle Infrastrutture avvia il finanziamento degli interventi programmati in sinergia con il ministro per il Sud e finalizzati a ridurre le perdite di acqua nelle reti di distribuzione per un totale di 1,38 miliardi di euro.

Si tratta di interventi a valere sul Pnrr per 900 milioni e sul programma React Eu per 482 milioni. Le risorse si aggiungono agli altri stanziamenti del Pnrr e a quelli definiti con la legge di bilancio (400 milioni) e all’anticipazione del Fondi Sviluppo e Coesione 2021-2027 (442 milioni) per allocare complessivamente 2,7 miliardi nei prossimi anni sulle infrastrutture idriche.

Loading...

Le risorse per Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia

A novembre 2021 sono stati finanziati interventi in Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia: la prima tranche già disponibile è di 313 milioni di euro che saranno integrati a breve con ulteriori 169 milioni.

Il 40% dei progetti alle Regioni del Sud

Un analogo bando per l’assegnazione di 900 milioni di euro, a valere sui fondi del Pnrr, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e prevede finanziamenti a progetti da realizzare sull'intero territorio nazionale per la riduzione delle perdite idriche, di cui il 40% è destinato alle Regioni del Sud, con attenzione alle aree escluse dal bando React-Eu.