Acqua, decolla la Spa pubblica (o mista) al Sud

Daga contesta duramente queste stime di costo sulla sua proposta originaria e introduce però alcuni elementi di novità, parlando anzitutto di «gradualità», di attenzione e «ascolto» al settore e alle imprese, di volontà di favorire l’occupazione.

Una nuova partenza

Tutti elementi che confermano che si è messo in moto un percorso nuovo. Anche sulla regolazione affidata all’Autorità indipendente (Arera), i Cinque stelle sembrano pronti a un aggiustamento, abbandonando l’idea – anche questa contestatissima dal settore – di un ritorno alla regolazione ministeriale. Non mancano, ovviamente, pur nella novità, i temi classici M5S, ribaditi a più riprese da Daga e confermati anche come paletti della nuova proposta: la volontà di favorire gli interessi pubblici e gli utenti, di tagliare le bollette, di distinguere le buone imprese dagli approfittatori.

Ma il perno di un possibile accordo di maggioranza sull’acqua sarebbe la volontà condivisa di voltare pagina al Sud, introducendo un progetto «pubblico» di intervento che però sarebbe apprezzato anche dalla stessa Autorità e dalla vasta gamma di gestori industriali, dalle Spa miste alle quotate ai privati (pochi).

La Spa pubblica (o mista) dovrebbe accelerare gli investimenti in corso (per esempio quelli volti a superare le centinaia di procedure aperte dalla Ue per la mancanza di una adeguata rete fognaria e di depurazione), ridurre gli ostacoli burocratici, favorire e finanziare (almeno parzialmente) nuovi investimenti sulla rete idrica e sulla gestione (anche finanziati dallo Stato e dall’Unione europea, oltre che dalla tariffa), favorire intese nel rapporto Stato-Regioni (oggi caratterizzato più da gelosie, inefficienze e vere e proprie guerre), accorpare le gestioni ultraframmentate in pochi Ato, adeguare tecnologie e know how al servizio delle reti, favorire insomma un servizio industriale. In una parola, superare il water service divide, il fatto che milioni di cittadini del Sud non hanno ancora un servizio idrico degno di un Paese civile. La Spa mista viaggerebbe in parallelo con la creazione di alcuni Ato (forse di scala regionale) per superare la frammentazione delle attuali gestioni. Possibile anche una holding che favorisca una articolazione societaria sul territorio e accordi fra lo Stato e le singole Regioni.

