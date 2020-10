Acqua dell’Elba con Legambiente per la salvaguardia delle tartarughe marine Fino al 31 dicembre 2020 verrà devoluto al progetto Tartalove il 10% di ogni acquisto di un profumatore d'ambiente Isola d'Elba da 500 ml di Marika Gervasio

Fino al 31 dicembre 2020 verrà devoluto al progetto Tartalove il 10% di ogni acquisto di un profumatore d'ambiente Isola d'Elba da 500 ml

1' di lettura

Ogni anno la schiusa delle uova di tartarughe marine attira l'attenzione di tutti gli amanti del mare ed è un richiamo per moltissimi turisti, dimostrando ancora una volta l'importanza di mantenere e preservare la bellezza che il mare e le sue creature ci regalano.

Da qualche anno l'isola d'Elba è tornata a ospitare il miracolo estivo della schiusa delle uova di tartaruga marina, per questo Acqua dell'Elba ha scelto di sostenere l'iniziativa di Legambiente, che ha proprio le tartarughe marine come protagoniste assolute: Tartalove, un'azione integrata per la salvaguardia delle tartarughe marine, che prevede attività di recupero e cura, controllo delle aree di nidificazione, monitoraggio dei nidi, attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei pescatori, dei turisti e delle popolazioni locali.



Fino al 31 dicembre 2020 verrà devoluto al progetto Tartalove il 10% di ogni acquisto di un profumatore d'ambiente Isola d'Elba da 500 ml, il cui diffusore sarà personalizzato con il logo Tartalove.

«La collaborazione con Legambiente - spiega il presidente di Acqua dell'Elba, Fabio Murzi - è un'iniziativa importante che abbiamo accolto e condiviso con grande piacere, perché in linea con l'impegno e la passione che noi dedichiamo alla tutela e alla valorizzazione del mare, del suo ambiente e della sua bellezza».

I profumatori d'ambiente Isola d'Elba con il diffusore personalizzato Tartalove sono disponibili sul sito ufficiale www.acquadellelba.com.