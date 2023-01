Acqua dell’Elba sostiene Fondazione Humanitas per la ricerca

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si chiama “L'Essenza della Ricerca”, la campagna di raccolta fondi di Fondazione Humanitas per la ricerca con i regali solidali di Acqua dell'Elba che sarà attiva fino alla fine del 2024. Simbolo della campagna il profumatore d'ambiente Note di Natale. Fino alla fine del 2024 sarà dunque possibile acquistare questi articoli presso lo shopping virtuale sul sito della Fondazione e sostenere la ricerca.



«Siamo molto orgogliosi di questa partnership – dichiara Fabio Murzi, presidente di Acqua dell'Elba e dell'omonima Fondazione – perché incarna lo spirito della nostra azienda, votata alla sostenibilità sociale e ambientale con progetti dedicati alla tutela del territorio, all'empowerment femminile e all'istruzione. Crediamo così profondamente a questi valori da realizzare sistematicamente iniziative di promozione e sensibilizzazione come il festival “Seif – Sea Essence International Festival” dedicato al mare e alla sua sostenibilità e dando supporto a progetti di sanità e salute, che supportano le attività di associazioni di pazienti oncologici e dell'associazione di endometriosi. La partnership con Fondazione Humanitas per la ricerca ben si addice a questo nostro impegno votato al prendersi cura della salute della persona a 360 gradi. Potrebbe esser solo l'inizio: l'auspicio è che questa iniziativa natalizia offra in dono altre progettualità condivise fra le due realtà».

Acqua dell'Elba è un'impresa familiare fondata 22 anni fa da Fabio Murzi, Chiara Murzi e Marco Turoni. Nata con l’idea di racchiudere in un flacone l’essenza del mare, l'azienda, diventata nel 2021 Società Benefit, è oggi presente sul mercato con 27 negozi monomarca in Italia e 4 all'estero e una rete di distribuzione che conta circa 1.000 profumerie.

È impegnata sul fronte sostenibilità con molteplici progetti tra cui Seif - Sea Essence International Festival, il primo festival dedicato alla tutela e alla promozione del mare e della sua essenza, e Elba 2035, il progetto di ascolto ed ingaggio del territorio volto ad avviare progettualità specifiche per rendere l'isola d'Elba ancora più attrattiva e sostenibile entro il 2035. Nel 2021 ha infatti lanciato il Manifesto di Sostenibilità, un documento che ha raccolto le energie e le idee direttamente dal territorio attraverso il percorso partecipativo di Elba 2035 con lo scopo di creare una visione di futuro condivisa di sviluppo sostenibile per l'isola. Nel 2022 ha rafforzato il suo impegno a favore dell'Isola d'Elba con il debutto della Fondazione Acqua dell'Elba, struttura senza scopo di lucro impegnata in programmi dal respiro nazionale e internazionale in tema di ambiente, istruzione, cultura, sanità e arte.

«La ricerca - conclude Murzi - è la risposta concreta ai nostri bisogni di salute e Humanitas è tra i centri di eccellenza che sul territorio incarnano “L'Essenza della Ricerca”. Da qui anche la scelta del nome dell'iniziativa che coniuga l’essenziale e instancabile lavoro condotto quotidianamente dai ricercatori di Humanitas all'essenza dei nostri profumi che, in maniera diversa, si prendono cura del ben-essere della persona. Questo progetto rappresenta infine per noi un’importante occasione di crescita professionale, sociale e di sensibilizzazione di tutti gli abitanti del nostro territorio».