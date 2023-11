Acqua, in Italia la bassa tariffa limita gli investimenti

Il Paese che investe di più, secondo questa classifica, è la Danimarca con 179 euro a persona per la gestione dell’acqua ed è anche lo Stato con la tariffa idrica più elevata. L’Italia si colloca al di sotto della media europea (78 euro di investimento per abitante) ed è lontana da Germania e Francia, entrambe oltre i 90 euro per abitante. Il nostro Paese investe, però, più della Spagna, che con 22 euro per abitante si colloca al penultimo posto (anche se compensa con i 2/3 dell’acqua dissalata di tutta Europa, contro l’8% italiano), meglio solo di Cipro. «Uno scenario reso ancora più complesso per il nostro Paese da un tasso di stress idrico superiore all’80% in gran parte del territorio e in 12 regioni su 20 anche superiore. Senza acqua, tra industria e settore agricolo, non possono essere generati 320 miliardi di euro di Pil, un quinto del prodotto interno lordo complessivo del Paese», precisa Brioschi.

Le differenze tra le aree del Paese

Anche all’interno del nostro Paese ci sono forti differenze. Nel Centro Italia la tariffa idrica media si attesta a 2,7 euro per metro cubo, 1 euro/m3 in più rispetto al Nord Ovest e superiore anche rispetto a Sud e Isole (2,1). Il Nord Est si posiziona, invece, sui 2,2 euro per ogni metro cubo d’acqua. Tra 2019 e 2023 il Lazio è stata la regione dove si è incrementata di più la tariffa idrica (+20,1%) seguita da Basilicata (+16,5%) Veneto (+16,2%) e Liguria (+14,5%). L’incremento nazionale medio è stato dell’11,7%, media leggermente superata in Umbria, Lombardia e Piemonte (rispettivamente +12,2, +12,1 e +12%). Al di sotto della media si collocano Sicilia (+10,8%), Marche (+9,4%), Toscana (+8,2%), Abruzzo (+6,2%), Puglia (+6,1%), Emilia-Romagna (+5,6%) e Friuli-Venezia Giulia (+4,7%).

Scarsa propensione all’economia circolare

Allargando lo sguardo, emerge anche la scarsissima propensione del sistema idrico italiano ad applicare i principi dell’economia circolare. Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nella sua relazione annuale ci ricorda che riutilizziamo solo il 4 per cento dell’acqua depurata. Il Circular Economy Action Plan varato da Bruxelles due anni fa, invece, ha introdotto l’obbligo di depurare tutte le acque reflue urbane e riutilizzarle completamente in agricoltura. Il regolamento è entrato in vigore anche in Italia a partire del 26 giugno 2023, ma nulla si è mosso di nuovo. Le carenze normative determinano il fatto che il nostro Paese sia molto indietro su questo punto. Dalla mappa del Water Information System for Europe, dove sono pubblicati i dati sui progressi di ciascun Paese verso gli obiettivi di trattamento delle acque reflue, risulta che l’Italia tratta solo il 56% delle acque reflue in conformità con le norme Ue, contro una media Ue dell’82 per cento.



