Acqua, Italia fanalino Ue: servono investimenti. Fondi insufficienti e carenze del Pnrr

Ci sono due fattori di vulnerabilità nel settore idrico italiano che le crisi dell’acqua più recenti hanno messo nuovamente in evidenza. Il primo è la necessità di realizzare infrastrutture moderne per garantire la tutela della risorsa che, su scala nazionale, dal 1991 al 2020, come documenta la puntale fotografia contenuta nel Blue Book 2023 targato Utilitalia e Fondazione Utilitatis, ha registrato una diminuzione di circa il 20% rispetto al periodo 1921-1950 attestandosi a 133 miliardi di metri cubi. Un calo che sconta senz’altro gli effetti dei cambiamenti climatici, con una crescita costante delle zone colpite da siccità estrema (fenomeno che, nel 2022, l’anno più caldo e meno piovoso della storia italiana, è stato particolarmente pervasivo) e un aumento delle temperature nelle principali città italiane (+1,3 gradi centigradi solo negli ultimi 9 anni).

Sulla discesa, però, ha inciso, e non poco, anche lo stato di salute della rete italiana che continua a registrare tassi di dispersione tra i più alti in Europa (42%, inferiore solo all’Irlanda e in linea con Malta, anche se in miglioramento rispetto al passato) e quasi doppi rispetto alla media europea che viaggia attorno al 23-25% e con i Paesi più virtuosi (Germania, in primis) che raggiungono perdite idriche del 7 per cento.

Il divario sugli investimenti

Il secondo elemento di debolezza è il valore degli investimenti pro capite che, sebbene in costante crescita negli ultimi anni, grazie soprattutto alla spinta impressa al settore dall’avvio della regolazione dell’Arera nel 2012, con la progressiva introduzione di indicatori e di obblighi relativi alla qualità del servizio, continua a scontare ancora un gap sostanzioso rispetto all’Europa. Se è vero, come evidenzia sempre l’analisi sfornata da Utilitalia e Fondazione Utilitatis, che l’asticella si è attestata, nel 2021 (ultimo dato disponibile) a 56 euro l’anno per abitante. Certo, il dato è in aumento del 17% rispetto al 2019 (49 euro per abitante) e di circa il 70% se confrontato con il livello del 2012 (33 euro pro capite), ma risulta ancora molto lontano dalla media europea che, in base ai numeri degli ultimi cinque anni, si attesta stabilmente attorno agli 82 euro per abitante. Con un fabbisogno stimato di 1,3 miliardi di euro l’anno di investimenti per raggiungere l’asticella Ue. E con differenze sostanziali tra le diverse aree del Paese.

I gestori industriali

Il motivo è presto detto. I gestori industriali del settore, come quelli che raccontiamo in queste pagine, hanno una maggiore propensione a investire con una media di 63,1 euro per abitante per abitante, che si riflette anche sulle performance di servizio (quote di perdite idriche nella rete di distribuzione pari al 31%, vale a dire 11 punti percentuali in meno della media nazionale). E il divario appare in tutta la sua evidenza se si scorrono i dati a livello geografico, con gli investimenti realizzati dai gestori industriali nel Centro-Italia che si attestano sui 75 euro l’anno per abitante, seguiti dal Nord Est (56 euro) e dal Nord Ovest (53 euro). Mentre il Sud arranca con valori pari a 32 euro l’anno per abitante.

La frammentazione

Un gap che chiama in causa un terzo tallone d’Achille del sistema idrico integrato che vale lo 0,5 del Pil con i suoi 8,1 miliardi di fatturato. Perché in alcune aree del Paese si riscontrano ancora criticità in relazione all’operatività degli enti di governo deputati all’affidamento del servizio- sulla base di tre possibili binari che sono l’affidamento mediante gara, il partenariato pubblico-privato con gara per la scelta del socio privato e l’affidamento in house - e al superamento della frammentazione gestionale. E questo nonostante la governance locale del comparto abbia fatto passi da gigante negli ultimi anni e stia giungendo a completamento in gran parte del territorio, anche grazie alle ulteriori azioni di riforma introdotte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che punta a rafforzare il processo di industrializzazione del settore e a ridurre la distanza tra Centro-Nord e Sud della penisola.