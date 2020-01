Acqua limitata o sospesa a chi non paga per un anno - La prescrizione Fornitura sospesa solo solo dopo che l’importo arretrato rappresenta l’intera annualità precedente di Rosario Dolce

(Imagoeconomica)

2' di lettura

Dal 2020 nuove regole per la sospensione del servizio integrato idrico e la prescrizione delle bollette: l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), con la delibera 311/2019/R/idr, ha stabilito le direttive per la gestione della morosità nel servizio idrico integrato (Sii), applicabili dal 1° gennaio 2020.

Le regole dovranno essere applicate uniformemente in tutta Italia, nel caso di mancati pagamenti da parte degli utenti del settore idrico e riguarderanno anche le utenze intestate ai condomìni e agli enti pubblici.

Il recupero dei crediti

In particolare, la delibera disciplina l’espletamento delle procedure di sollecito e di costituzione in mora per l’utente moroso.

Il provvedimento prevede che l’intervento di sospensione della fornitura possa essere eseguito solo dopo:

1) il mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo (riferito all’annualità precedente all’anno di costituzione in mora) dovuto dall’utente moroso, relativamente alla fascia di consumo a tariffa agevolata;