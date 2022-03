Acqua di Parma apre il suo primo pop-up caffè a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriva a Milano l'Acqua di Parma Caffè un ambiente all'insegna della condivisione e delle emozioni che celebra il lancio della nuova Colonia C.L.U.B. della maison. All'interno dell'Acqua di Parma Caffè ogni dettaglio richiama la nuova fragranza, una eau de cologne, le cui iniziali stanno per Community Life Unique Bond.

A definire l'atmosfera, un loggiato ad archi e una corda, elementi che rievocano le immagini della campagna scattata dal fotografo Koto Bolofo, dove tre giovani ragazzi sono immortalati in un momento di puro divertimento.L'Acqua di Parma Caffè si compone di tre spazi distinti: una sala interna, una veranda con dettagli in giallo Acqua di Parma e un dehors caratterizzato da frutti d'oro e rigogliose piante del mediterraneo.

A rendere accoglienti questi ambienti sono gli arredi di Poltrona Frau. Una collaborazione che prosegue dopo il lancio dello Smart Home Diffuser e del Car Diffuser. Lo stile italiano emerge anche dalle tovaglie di lino tessute a mano realizzate in collaborazione con Luxury White, marchio di Lucia Cavaliere che nel suo atelier milanese rielabora in chiave contemporanea una tradizione di famiglia che risale al 1890, dai piatti realizzati in esclusiva da Manifattura Geminiano Cozzi di Venezia, con un decoro settecentesco nei toni del giallo, del bianco e del nero, i colori iconici della maison.

Il temporary caffè della maison ospiterà eventi aperti al pubblico su prenotazione. Sarà possibile scoprire la nuova Colonia C.L.U.B in una masterclass dedicata all'arte del profumo e partecipare a My Next Book, incontro letterario presentato da Caterina Balivo alla scoperta dell'ultimo lavoro letterario di Guido Maria Brera. La musica, unita alla poesia e al vino, darà vita a Parole al Vino, un racconto letterario con Francesco Quarna, dj e vignaiolo, e Maurizio Rossato, autore di Parole Note e direttore radiofonico di Catteland e Il Volo del mattino.

Il Profumo di Papà, dedicato ai più piccoli, è un laboratorio olfattivo a cura di Kikolle Lab dove sperimentazione, gioco e immaginazione guideranno i bambini alla scoperta dei profumi per festeggiare la Festa del Papà. Agli appassionati di fotografia invece sarà dedicato l'incontro Scatti d'Autore con Maurizio Galimberti, un workshop per imparare la tecnica del mosaico fotografico. Con I Colori della Primavera, Acqua di Parma festeggerà l'arrivo della bella stagione insieme al designer Vincenzo Dascanio, che svelerà come creare bouquet profumati con le iconiche cappelliere della maison.