Acqua santa d’influencer

2' di lettura

Ne siamo sempre più certi: l’umanità è destinata a estinguersi entro 50 anni, ora più ora meno. E non (solo) perché ce l’abbia detto la piccola Greta, preparatissima sul climate change. Il tema non è lo scioglimento dei ghiacciai o la terza guerra mondiale prossima ventura che molto probabilmente, come sosteneva qualcuno, sarà per l’acqua. Il tema è il costo dell’acqua: 30 dollari per un barattolo di 20 centilitri. Questo il prezzo imposto da tale Belle Delphine, 19enne sudafricana, per il prodotto “Gamer Girl Bath Water”, consistente in un barattolo che contiene l’acqua nella quale ha fatto il bagno, messo in vendita sul web. Di mestiere la ragazza fa la cosplayer e la gamer che - per i non addetti ai lavori - significa travestirsi da personaggio dei cartoni animati o dei videogames, riprendersi mentre si gioca alla console e caricare il tutto online. È un lavoro? Se hai - come nel caso della nostra eroina- 4 milioni di follower su Instagram e 400mila su Youtube, evidentemente sì. Se vi state chiedendo chi è quel fesso che spende 30 dollari per il prodotto messo in vendita dalla giovane influencer, sappiate che il primo lotto è andato esaurito. La ragazza non è una sprovveduta: temendo incidenti con relative richieste di risarcimento da parte dei fan, sull’inserzione online ha specificato: «Quest’acqua non è da bere e dovrebbe essere usata solo per scopi sentimentali». Non è la prima influencer a vendere acqua (ricorderete l’Evian a 8 euro di Chiara Ferragni) ma quest’operazione ricorda più la vendita di sacre reliquie che furoreggiava ai tempi delle Crociate. Dopo i legni della vera croce, falangi di santo, piume d’ala d’arcangelo, merda d’artista e zolle del campo su cui fu disputata la finale di Italia 90, eccovi la fila per comprare l’acqua santa d’influencer. Non vi lamentate, poi, se arriva la peste bubbonica.

(Modesto Michelangelo Scrofeo)