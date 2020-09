Acqua, un sorso di benessere da intenditori

La Carta delle Acque

Anche se incolore, limpida e inodore sono note di pregio dell’acqua, il gusto varia in base ai minerali presenti, e al tipo di bollicina, non solo per la sensazione tattile sulla lingua, e la consistenza in bocca, ma anche perché l’anidride carbonica ha un rimando acidulo. Proprio da questo principio nel 2002 è nata l’Adam, che riunisce medici, albergatori, ristoratori, sommelier, esponenti delle istituzioni con l’obiettivo di diffondere e valorizzare le qualità specifiche dell’acqua come bevanda, e parte integrante della nostra alimentazione. Organizzano convegni, incontri e un corso per formare la figura dell’idrosommelier, il sommelier dell’acqua (oltre 3000 oggi i tesserati, un po’ in tutta Italia). Adam ha creato una Carta delle Acque Minerali scaricabile gratuitamente, che fornisce gli strumenti basilari per la lettura delle etichette al fine di saper scegliere l’acqua più adatta alle proprie esigenze gastronomiche e di gusto.

Acqua protagonista al ristorante

Diversi sono anche i ristoranti che propongono una propria “carta delle acque”. Il consiglio del sommelier dell’acqua è di scegliere 3 o 4 etichette, una per portata da abbinare alle diverse pietanze. La Pergola di Roma è stata forse pioniera in questo in Italia e oggi vanta una delle più importanti carte delle acque dai vari continenti. Anche al Cit Galantom di Monasterolo di Cafasse (To) si possono degustare acque da tutto il mondo, come la “BLK” proveniente dagli Usa, unica acqua a essere naturalmente di color nero e dal gusto vulcanico, la “Fillico” dal Giappone, caratterizzata dal packaging raffinato, con tappo in oro e diamanti incastonati sulla bottiglia, oppure la lombarda “Solé-Arte” dalla bollicina piccola e digestiva.

In vetrina le acque più pregiate