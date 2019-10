Acqua, un tesoro da recuperare di Cheo Condina

4' di lettura

Il Festival dell'Acqua torna protagonista. Dopo il grande successo di maggio scorso a Bressanone, dove la manifestazione ideata e promossa da Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) si era occupata del ciclo idrico “a monte”, il prossimo 10 e 11 ottobre ci si sposta a Venezia per parlare di quanto avviene invece “a valle”.

Quest'anno, va ricordato, il Festival - che ha cadenza biennale ed è giunto alla sua quinta edizione dopo Genova nel 2011, L'Aquila nel 2013, Milano nel 2015 e Bari nel 2017 – si è sviluppato appunto in due tappe con l'idea di seguire la linea blu dell'acqua, partendo dalle Dolomiti, cioè da Bressanone, e arrivando nel capoluogo del Veneto.

Tecnologia e innovazione a servizio del ciclo idrico

Dall'essiccamento dei residui della depurazione all'utilizzo della logica predittiva per contenere i consumi energetici e migliorare la qualità delle acque in uscita dall'impianto, dal trattamento del percolato di discarica fino a una BioPiattaforma che unisce termovalorizzatore e depuratore. Sono queste alcune delle best practice delle aziende italiane che si occupano del servizio idrico e che saranno al centro del Festival dell'Acqua a Venezia, presso la Fondazione Querini Stampalia. La tappa veneziana, va ricordato, verrà realizzata in collaborazione con Veritas (la multiutility pubblica che gestisce il servizio idrico interato e l'igiene urbana nel territorio metropolitano del capoluogo veneto).

L'innovazione tecnologica nel campo della gestione idrica, l'importanza della depurazione, la gestione in emergenza e la misurazione dei consumi, sono i temi principali intorno ai quali si svilupperà una due giorni di riflessioni e approfondimenti con relatori nazionali e internazionali ed esperti del settore; l'iniziativa chiama a raccolta le circa 500 aziende associate a Utilitalia e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei servizi idrici e di pubblica utilità.

Quattro best practice per il recupero dell'acqua

Per migliorare la gestione dei fanghi da depurazione, Acquedotto Pugliese ha avviato - tra gli investimenti più rilevanti (circa 25 milioni di euro) - le serre solari di essicamento che hanno il compito di eliminare l'acqua all'interno del fango, fino a raggiungere una percentuale di secco dell'80%, che dovrebbero garantire una riduzione del volume di fanghi di 70.000 tonnellate all'anno. In tutto si arriva a 100.000 con quelle garantite dalle centrifughe, pari al 40% del fango attualmente prodotto.

Unisce invece due tecnologie in un polo green altamente innovativo, il progetto promosso dal Gruppo Cap e da Core (Consorzio recuperi energetici) a Sesto San Giovanni (Milano), che trasformerà il termovalorizzatore e il depuratore in una BioPiattaforma dedicata all'economia circolare a zero emissioni di CO2. Esso prevede due linee produttive: la prima dedicata al trattamento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque per la produzione di energia termica e recupero nutrienti; la seconda di digestione anaerobica per il trattamento dei rifiuti umidi (FORSU) per la produzione di biometano.