Acquario - Emozionarsi in Sud Tirolo

Ricerca di libertà e bisogno di introspezione sono caratteristiche che molto si addicono a chi ama la montagna e sono anche due dei tratti tipici degli Acquario. Cosa meglio di un viaggio per trovare la pace dei sensi nella regione italiana a maggior concentrazione di cime e paesaggi incontaminati? Alla guida di un camper si può partire da Bolzano e fare tappa a Merano e in qualche tipico borgo tirolese prima di immergersi in spettacoli montani come il Canyon Rio ai piedi del Corno Bianco o il Parco Naturale dello Sciliar-Catinaccio. E dopo le emozioni del viaggio perché non dedicarsi una pausa rigenerativa fatta di relax, benessere e passeggiate in città d'arte come Brunico e Bressanone? Lo si può fare alloggiando a Castel Maurn, una dimora storica di Palù, piccola frazione di San Lorenzo di Sebato, le cui suite sono decorate da affreschi originali, stucchi d'epoca e mobili di design.

