Acque contese, le Filippine convocano l’ambasciatore cinese. Giappone, istruttoria Antitrust contro Google

07:30 Giappone, istruttoria Antitrust contro Google

L’autorità di vigilanza Antitrust del Giappone ha avviato un’indagine per verificare se Google Alphabet abusa della sua posizione di mercato per bloccare i servizi rivali, aggravando l’esame delle pratiche commerciali del leader di Internet in tutto il mondo. La Commissione per il commercio equo del Paese ha avviato un’indagine incentrata sulle accuse di potenziali violazioni delle norme Antitrust, ha dichiarato un funzionario dell’agenzia, confermando un rapporto di Nikkei. Il funzionario ha aggiunto che intende sollecitare informazioni e pareri sulla questione da parte del pubblico. L’agenzia intende esaminare se Google abbia chiesto in modo inappropriato ai produttori di smartphone di dare priorità ai suoi servizi di ricerca sui loro dispositivi, come riportato in precedenza dal Nikkei.