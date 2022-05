«Acquisizione in vista e orizzonte Borsa per Key Partner»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Fatturato 2021 a 13 milioni di euro, in crescita del 30% rispetto al 2020, mentre per l’anno in corso si punta a raggiungere i 15 milioni di euro. C’è soddisfazione da parte di Lino del Cioppo, fondatore, presidente e amministratore delegato di Key Partner, nell’annunciare al Sole 24 Ore i dati del 2021 e le previsioni per l’anno in corso. La crescita dovrebbe continuare anche negli anni a seguire, secondo le previsioni dell’azienda che si può definire un digital integrator, cioè una realtà che offre servizi di consulenza e soluzioni integrate nel campo dell'Itc. In un orizzonte non inferiore a tre anni, il gruppo, al netto di situazioni impreviste e cambiamenti di scenario, valuta anche la quotazione in Borsa: «visto l’andamento degli ultimi anni – spiega il fondatore - stiamo facendo ragionamenti approfonditi a medio lungo termine che potrebbero portarci a una quotazione, i presupposti e i numeri ci sono. L’azienda gode sul mercato di un’ottima reputazione. Sicuramente la quotazione non avverrà prima di tre anni. Bisognerà, comunque, raggiungere una soglia di fatturato che, secondo noi, non dovrebbe essere inferiore a 20-25 milioni di euro». Il risultato del 2021 supera le previsioni e gli obiettivi del piano industriale varato due anni fa e conferma la crescita degli ultimi 4 anni con una media annua superiore al 20 per cento.

Tra le novità per Key Partner, società nata nel 2010 con quartier generale a Roma, c'è la crescita per linee esterne e l'accelerazione sul mercato estero. «Quest’anno – afferma Del Cioppo - stiamo lavorando su un’acquisizione, è la prima che faremo e ci permetterà di presidiare un nuovo mercato dove al momento siamo assenti. Posso solo dire che la società in questione è una boutique in ambito management consulting. Lo scorso anno abbiamo avviato Key Value, la nostra società di managing consulting. Un’iniziativa che ci ha dato veramente un impulso di crescita notevole. Ora vogliamo ampliare e per questo abbiamo selezionato la nuova realtà da comprare».

Loading...

Il progetto di internazionalizzazione sposato dall'azienda passa, invece, per la vendita all'estero di prodotti e servizi. «A settembre – spiega del Cioppo - andremo in America al Tibco Now di Las Vegas dove presenteremo per la prima volta a livello internazionale una nostra soluzione, sviluppata internamente, che ci ha permesso di creare il mercato in Italia. Si tratta di ApiShare, una piattaforma dedica alla condivisone e distribuzione di Api ( application programming interface ) enterprise, che sul mercato non c'è. Andiamo, dunque, a colmare un gap. Il nostro obiettivo è iniziare a vendere da subito la nostra soluzione in cloud as a service, per cui non c’è bisogno di fare installazioni, possiamo infatti venderla in maniera agevole in ogni parte del mondo. Puntiamo anche, con le nostre tecnologie di punta, al mercato europeo». Un ruolo chiave nell’espansione all'estero la giocherà l'Hyperautomation hub avviato da quest'anno a Termoli, nel cuore del Molise. Nella nuova sede vengono realizzati progetti e soluzioni di intelligent automation, robotic process automation e artificial intelligence.

Parallelamente ai progetti di espansione proseguiranno anche le assunzioni mirate in azienda: nel 2021 si sono contati 60 ingressi e, dunque, oggi l'azienda ha oltre 200 dipendenti, con un'età media di 33 anni, tra le sedi di Roma, Milano e Tremoli. «Nel 2022 stiamo monitorando il turn over che abbiamo, vogliamo raggiungere una certa dimensione, ma senza snaturare la nostra natura di boutique che contempla la cura e l’attenzione per le persone». Key Partner attualmente è controllata da quattro persone fisiche tra le quali Del Cioppo che ha la quota di maggioranza. Nel 2021 ha acquisito 11 nuovi grandi clienti che si aggiungono a quelli già presenti, come Pirelli, Acea, Poste Italiane, Mediaworld, Fastweb, Campari, Venchi.