Acquisizioni e venture capital: l’alimentare piace alla finanza. Ecco le operazioni del 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il settore alimentare si dimostra dinamico anche nel venture capital e del private equity. Numerose, infatti, sono state le operazioni che nei primi nove mesi di quest’anno hanno caratterizzato il comparto. Secondo l’advisor Growth Capital, tra i leader in Italia per aumenti di capitale e operazioni di finanza straordinaria, da gennaio a settembre le start up di food & agricolture hanno raccolto dai propri investitori circa 120 milioni di euro.

«Il food è uno dei pochi settori che non si è mai fermato, sia durante la pandemia sia ora con le problematiche relative agli avvenimenti dell’ultimo periodo – conferma Andrea Casati, vice president di Growth Capital – e non ci aspettiamo un rallentamento nemmeno nel 2023».

Loading...

VENTURE CAPITAL 2022 Loading...

I maggiori aumenti di capitale sono avvenuti nel mondo agritech, e-grocery e foodtech. Tra le prime operazioni dell’anno – in realtà conclusa a fine 2021, ma resa nota solo a febbraio 2022 – quella di Planet Farms che ha chiuso un round di investimenti da 30 milioni di euro, il più grande “Series A investment round” nel mondo food e agritech in Europa. Un aumento di capitale per supportare la crescita in un settore promettente come quello del vertical farming. L’azienda, che dispone di un innovativo impianto a Cavenago Brianza, alle porte di Milano, ha ricevuto la fiducia di Red Circle Investments (Renzo Rosso) e Nuova Energia Holding (Loro Piana), che hanno aumentato la loro partecipazione. A loro si aggiungono anche membri dello Strategic Advisory Board di Planet Farms e nuovi soci del calibro del Gruppo Azimut che, tramite un club deal, ha coinvolto oltre 70 dei suoi clienti, agendo come maggiore investitore in questo round e strategic partner per l’espansione geografica della società. Nei prossimi anni sono infatti previste due nuove farm verticali in Italia tra Lombardia e Piemonte e all’estero in Inghilterra e Olanda, a ridosso di grandi agglomerati urbani per servire a km zero il mondo retail e Horeca.

ACQUISIZIONI 2022 Loading...

Al secondo posto per round di investimento, secondo le rilevazioni di Growth Capital, quello diretto a Everli, che già un anno fa aveva chiuso una raccolta da 100 milioni di dollari (ovvero oltre 99 milioni di euro). E a marzo di quest’anno il marketplace per la spesa online ha completato un nuovo aumento di capitale da 22 milioni di euro guidato da United Ventures, gestore italiano di venture capital specializzato in investimenti in tecnologie digitali. L’aumento di capitale permetterà a Everli di accelerare i suoi attuali piani di espansione internazionale e di portare avanti la missione di costruire la piattaforma europea di riferimento per la spesa online.

Con 20 milioni di euro anche Cortilia, la piattaforma per la spesa online a filiera corta, lo scorso giugno ha realizzato un nuovo aumento di capitale – interamente sottoscritto dagli attuali azionisti – che si aggiunge ai 34 raccolti lo scorso anno. A guidare l’operazione ancora Red Circle Investments, la società di investimenti privati di Renzo Rosso, fondatore di Diesel e presidente del gruppo Otb, che già nel 2021 aveva fatto il suo ingresso nel capitale e nel Cda dell’azienda. Partecipano anche Indaco Ventures, Five Seasons Ventures e Primo Ventures. I nuovi fondi saranno utilizzati per aumentare la copertura del servizio in Italia, rafforzare gli investimenti nella comunicazione e sviluppare ulteriormente tecnologie e innovazioni.