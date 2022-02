Acquisizioni, food e salute guidano la corsa record

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il 2020 inevitabilmente segnato dalla pandemia, nel 2021 è aumentata in Italia l’attività di investimento: ed è una crescita rilevante, soprattutto a NordEst che «in questo contesto si è dimostrato molto dinamico, mettendo a segno 163 transazioni, rispetto alle 117 operazioni del 2020 (+39%) e alle 144 pre-pandemia (+13%)», commenta Luciana Sist, responsabile del gruppo Strategy & Transactions per l’area Triveneto di EY.

Secondo lo studio realizzato da EY, la crescita è stata guidata sia da investitori italiani (98 transazioni rispetto alle 77 del 2020, +27%) che esteri (43 transazioni rispetto alle 27 del 2020, +59%). Anche lo shopping all’estero a opera di società del NordEst è quasi raddoppiato (22 transazioni rispetto alle 13 dei dodici mesi precedenti, +69%). Due terzi delle transazioni sono stati promossi da investitori strategici e le rimanenti da investitori finanziari. Le 163 operazioni hanno coinvolto 125 società basate in Veneto, 18 in Friuli Venezia Giulia e 20 in Trentino Alto Adige.

A livello settoriale, in testa alla classifica il settore consumer products con 47 transazioni, seguito dall’industrial product (43), computer software (15) e financial services (15).

All’interno del consumer product brillano i settori Food e Healthcare. «La pandemia ha cambiato le abitudini dei consumatori come conseguenza del maggiore tempo trascorso in casa e ha alimentato anche una maggiore sensibilità sulle tematiche ambientali», commenta Sist. Entrambi i fattori sono stati determinanti nelle M&A, le operazione di fusione e acquisizione: ne sono alcuni esempi l’investimento di Palladio Finanziaria in Bios Line SpA e di Gradiente in Giurati Group Srl, società padovane specializzate in integratori alimentari e cosmetici naturali, o l’investimento da parte della trevigiana Labomar Spa in Welcare Group, società specializzata nella produzione ecosostenibile di dispositivi medici per la cura della pelle.

Sempre all’interno del consumer products, da segnalare nel settore Fashion l’acquisizione del gruppo Jil Sander Spa a opera di Only the Brave Spa di Renzo Rosso. Il sub-settore più attrattivo è stato quello dello Sportware: fra le operazioni da citare l’ingresso di Herno Spa (e Nuo Capital) in Montura Spa, società trentina specializzata in prodotti tecnici da montagna.