Acquistare la casa all’asta: le regole, i vantaggi e i rischi Per aiutare a dribblare cattive sorprese, lunedì 13 gennaio è in edicola, con l'Esperto risponde del Sole 24 Ore, la Guida rapida “Comprare casa – Le aste immobiliari”, manuale operativo su come affrontare e gestire l’acquisto

2' di lettura

L'affare si può fare. E' anche vicino, a portata di mano: comprare casa a un prezzo inferiore a quello di mercato, partecipando a un'asta immobiliare. Come spesso accade, è talmente possibile da non sembrare vero. Così sono moltissime le persone che si spaventano e – catturate dallo scetticismo - lasciano perdere. Certo, il percorso ha insidie, come il rischio di non poter usufruire subito dell'abitazione perché già abitata da chi può vantare un contratto, ma basta informarsi per superarle.

Proprio per aiutare a dribblare possibili cattive sorprese, lunedì 13 gennaio sarà in edicola, con l'Esperto risponde del Sole 24 Ore, la Guida rapida “Comprare casa – Le aste immobiliari”. Si tratta di un vero manuale operativo che in quattro pagine spiega come affrontare e gestire l'eventuale acquisto.

La Guida rapida chiarisce che le temute “trappole” sono spesso solo il frutto di un'eccessiva diffidenza perché, ad esempio, la perizia commissionata dal giudice – contenente tutte le informazioni sull'immobile - è sempre a disposizione degli interessati. Un'intera pagina della Guida è dedicata alla descrizione del meccanismo che regola tutta l'operazione, a cominciare dalla determinazione del prezzo di partenza, fino al via libera alla gara.

Otto quesiti, con relative risposte, costituiscono la pagina dei “casi risolti”, con indicazioni concrete su ipoteche, lavori già deliberati, accesso a bonus e finanziamento e arretrati da saldare. Un articolo incentrato sulle modalità di vendita per l'asta telematica chiude l'inserto. La procedura viene illustrata punto per punto, a partire dalla base normativa, passando per l'utilizzo del Portale delle vendite pubbliche del ministero della Giustizia, fino alle tre tipologie (sincrona, asincrona e mista) individuate per lo svolgimento dell'operazione.