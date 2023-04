Acquistare e ristrutturare la prima casa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Conviene comprare una casa ad un’asta immobiliare? Quando si definisce prima casa e quali vantaggi offre? Come documentare la parte di denaro che viene eventualmente donata dai genitori per l’acquisto? Sono solo alcune delle domande di un giovane di fronte al primo acquisto cruciale della propria vita. Progetto Giovani del Comune di Padova ha organizzato due incontri informativi per offrire un primo orientamento sul mercato immobiliare a tutti i giovani interessati all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa. Eventi mirati a fare chiarezza sugli aspetti burocratici e fiscali da considerare prima dell’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, dalla richiesta del mutuo ai bonus edilizi disponibili.

Gli appuntamenti - il prossimo è martedì 18 aprile alle 17 , curato da Chiara Cattani, geometra, e Francesca Pozzato, architetta - si tengono no nello Spazio 35, al piano terra del Centro Culturale Altinate San Gaetano. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione attraverso il modulo online disponibile sul sito www.progettogiovani.pd.it.

Gli interventi sono condotti da professioniste del settore, grazie alla collaborazione del Coordinamento Interprofessionale Pari Opportunità Padova, che si occupa di politiche di genere e di tutto ciò che riguarda l’investimento umano di giovani e donne nel mondo professionale. Il Coordinamento rappresenta le categorie professionali dell’area giuridica, economica e tecnica, in un’ottica di confronto sui temi della conciliazione tra vita e lavoro, della rappresentanza di genere e del welfare. La collaborazione con il Coordinamento è valorizzata anche attraverso lo sportello “Casa mia”, attivo a Progetto Giovani, in cui le stesse professioniste sono a disposizione per consulenze gratuite e individuali su questi temi e per un primo aiuto su questioni di ambito edilizio. Fra loro anche Valentina Chiapparino ed Emanuela Carrucciu, notaie: «Molti giovani si informano online, ma è fondamentale far capire loro come scegliere le fonti e di quali informazioni fidarsi - spiega Carrucciu, che nel primo incontro ha risposto alle domande di una cinquantina di persone - Se si vogliono vedere le aste, ad esempio, spieghiamo in quali sezioni del sito dei tribunali accedere. Ci sono anche guide predisposte dal Consiglio nazionale del Notariato, basta saperle trovare». È possibile richiedere un appuntamento scrivendo una mail a informagiovani@comune.padova.it. Il servizio è prioritariamente rivolto ai giovani fino a 35 anni.