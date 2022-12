Acquisti alimentari su Amazon: ecco cosa comprano gli italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalle banane ai mirtilli fino a carote e zucchine, nel 2022 gli italiani che fanno spesa online hanno fatto scelte sempre più orientate verso prodotti freschi e salutari, come frutta e verdura, bevande zero zuccheri e latte senza lattosio. Senza rinunciare però al vino e ai piatti tradizionali come la pasta. Ad ognuno il su formato però: mezzi rigatoni per romani e bolognesi, mentre i milanesi preferiscono i fusilli e i torinesi le penne rigate. Così per il vino: il bianco trentino Muller Thurgau è il più acquistato sia a Roma che a Bologna e Torino, ma nel capoluogo lombardo si stappano più bottiglie di Prosecco.

Le tendenze emergono da un’analisi di Amazon Fresh, il servizio di consegna della spesa in giornata di Amazon.it nelle città di Roma, Bologna, Milano e Torino.

A Roma il consumo di erbe essiccate e spezie è raddoppiato rispetto allo scorso anno, «trend che dimostra quanto la magia di questi antichi aromi si sia conservata nel tempo, diventando per i romani la soluzione ideale per rendere speciale anche la ricetta più semplice», spiegano da Amazon.

A spopolare nel 2022 a Bologna sono stati invece i dolci. Secondo il colosso dell’ecommerce gli acquisti di torte, muffin, biscotti, snack dolci e praline al cioccolato, aumentati di quasi 10 volte rispetto al 2021

A Milano emerge il consumo di integratori e alimenti specifici per lo sport, il benessere e il dimagrimento, il cui acquisto è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno. Di sette volte sono invece aumentati i consumi di formaggio a Torino.