Acquisti sui chip dopo maxi-investimento Micron in Giappone, scatta St

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta positiva per il settore dei semiconduttori in Europa, all'indomani della buona performance del Nasdaq della vigilia e con le notizie in arrivo dal Giappone. Stmicroelectronics è tra le migliori del FTSE MIB, mentre l'Eurostoxx dei tecnologici segna la seconda migliore performance con un +1,2%. A dare il la agli acquisti la notizia del maxi investimento del colosso americano Micron che ha annunciato un investimento multimiliardario per produrre chip elettronici di nuova generazione in Giappone. L'iniziativa incrocia la strategia di Tokyo di aumentare la capacità produttiva nel settore strategico dei semiconduttori. Micron ha dichiarato di voler introdurre per la prima volta in Giappone la litografia ultravioletta estrema (Euv), rendendo possibile la produzione di chip più efficienti.

L'azienda di Boise (Idaho) ha annunciato in un comunicato di voler investire fino a 500 miliardi di yen (3,3 miliardi di euro) nei prossimi anni, «con lo stretto sostegno del governo giapponese». In particolare, secondo quanto riferito da Bloomberg, il governo giapponese darà 1,5 mld di incentivi a Micron per installare macchine EUV nella fabbrica di Hiroshima per produrre Drma. «Se confermata la notizia è positiva per i prodotuttori di wafer fab equipment, fra cui Asm International che deriva il 20% dei ricavi dal verticale memories», dicono da Equita. A Tokyo, Tokyo Electron è salita del 5,45%, Advantest del 7,99%, Renesas Electronics del 5,03%, Lasertec del 3,80%, Rorze del 7,62% e Rohm del 6,14%. In Europa, Asml mette a segno buoni rialzi ad Amsterdam e lo stesso vale per Infineon Technologies a Francoforte.