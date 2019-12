Acquisti su Moncler, per Equita è tra i best picks del 2020

1' di lettura

Moncler in cima al listino milanese, in una giornata positiva per i titoli del lusso. Le azioni della società sono in progresso di oltre un punto e dall'inizio dell'anno hanno messo a segno un +41%. Oggi gli analisti di Equita hanno confermato il titolo tra i 'best picks' del prossimo anno, per le «crescita visibili e la qualità del business» e hanno migliorato del 10% il target. «Pensiamo che Moncler possa beneficiare di un newsflow ancora positivo sulla chiusura del 2019 - scrive Equita - dove pensiamo che il current trading supporti un quarto trimestre non lontano dal trend del terzo trimestre».

Per i prossimi anni, Equita ritiene che «le leve di crescita e la perfetta execution danno visibilità alle attese per i prossimi anni, in particolare il continuo contributo di Genius, la crescita nel non-capospalla, l`ampliamento delle superfici, le nuove aperture». Gli analisti stimano un tasso annuo di crescita composto dell'utile netto 2020-21 a +12%, che rappresenta a nostro avviso uno dei profili di crescita più visibili e solidi nel settore». Il giudizio resta 'buy' con il target migliorato a 45,7 euro per azione (+10%), grazie al «rolling della valutazione» e all'appeal speculativo sostenuto dai recenti rumours di interesse di Kering. Equita include inoltre un 20% di valutazione di M&A.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)