Acquisti su Mps e Banco Bpm, riflettori sulle trimestrali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I titoli Banca Mps e Banco Bpm attendono in buon rialzo a Piazza Affari la pubblicazione dei conti del primo trimestre. Dopo i risultati migliori delle attese diffusi la scorsa settimana da Unicredit e Intesa Sanpaolo, il mercato scommette che anche il resto del settore bancario potrà approfittare delle attuali favorevoli condizioni di mercato e registrare risultati positivi. Le quotazioni di Mps mettono a segno la migliore prestazione sul FTSE MIB milanese guadagnando circa quattro punti, mentre Banco Bpm sale di oltre un punto. Per quanto riguarda nel dettaglio la banca senese, e in contrasto con il trend generale del comparto, gli analisti di Intesa Sanpaolo attendono un calo del margine di interesse (-1,7%) a causa del contributo negativi delle esposizioni alle aste Tltro e in generale alla Bce.

Anche le commissioni sono viste in flessione, mentre notizie positive dovrebbero arrivare sul fronte dei costi dopo le recenti uscite di personale. La trimestrale sarà presentata il 9 maggio in conference call. A mantenere alta l'attenzione sul titolo è anche la persistente speculazioni su possibili operazioni straordinarie in arrivo. Secondo alcune recenti indiscrezioni il ministero dell'Economia sarebbe disposto anche a ridurre la propria quota con cessioni sul mercato, a patto che l’operazione sia vantaggiosa per il Tesoro e che eventuali investitori che volessero comprare quote significative siano allineati agli interessi nazionali. Per quanto riguarda invece Banco Bpm, gli analisti si aspettano ancora un contributo positivo dal margine di interesse, mentre prevedono un impatto negativo dall'applicazione dei principi contabili Ifrs 17 sulle attività assicurative.