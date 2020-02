Acquisti online

La piattaforma online deve essere legalmente autorizzata, quindi: per i farmaci, solo acquisti su siti con logo Minsalute; per dispositivi e altri prodotti (ad esempio sussidi tecnici e informatici per disabili), occorre il marchio Ce.

Attenzione: poiché il commercio elettronico è esentato dalla certificazione dei corrispettivi, la fattura va chiesta espressamente al momento del pagamento. Il pagamento, per acquisti diversi da medicinali e dispositivi, va sempre tracciato.

Le spese di spedizione, come le commissioni di pagamento, sono detraibili quale onere accessorio della spesa sanitaria; se si acquistano assieme beni detraibili e beni non detraibili, le spese accessorie (di pagamento e di spedizione) vanno ripartite proporzionalmente e detratte pro quota.