Acquisti della Pa, aziende contro il nuovo portale: «Perdiamo milioni di euro»

Altro problema: «Si blocca l'ordine di acquisto diretto; abbiamo dovuto aprire un call center per i clienti che non riuscivano più a farne». A conferma dei disagi, Consip ha in effetti attivato un servizio di supporto dedicato alla nuova piattaforma, «ma il call center è sempre irraggiungibile e non riceviamo risposta alle mail», dice Ghedini.

C2 Group riferisce anche i problemi riferiti dai suoi clienti: «Ancora oggi spesso anche loro, come noi, devono utilizzare la navigazione in modalità anonima per potere accedere al sistema; nel momento in cui provano a fare una procedura spesso gli compare, come a noi, il messaggio “Attenzione servizio non disponibile, si prega di riprovare più tardi”. Nel momento in cui compilano alcuni campi il sistema gli restituisce errori non congrui. Mi raccontavano che alcune scuole nel momento in cui inserivano il Cig gli compariva un messaggio “errore nel calcolo della formula” (quale formula?). Venerdì scorso avevano praticamente tutti un problema nel momento in cui inserivano il valore della percentuale Iva. Il sistema non riconosceva il valore intero e chiedeva di indicare anche i decimali fino a un massimo di tre cifre. Fatta questa operazione la procedura si bloccava. Ad oggi non hanno ancora integrato il campo codice univoco fatturazione (obbligatorio)».

Su Twitter in un lungo post molte aziende lamentano problemi simili.

È intervenuto l'amministratore delegato di Consip Cristiano Cannarsa secondo cui i problemi non sono attribuibili alla piattaforma. «Come in tutti i progetti informatici, soprattutto di questa complessità, possono esserci problemi di comprensione delle nuove funzioni e delle nuove modalità, oltre a piccole correzioni, e proprio per questo è stato potenziato il servizio di supporto», ha scritto.

Insomma, la causa sarebbe che gli utenti, ossia le aziende, non capiscono ancora bene come usare la nuova piattaforma. Per il resto, solo “piccole correzioni” da fare (al sistema).