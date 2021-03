Acquisti su Piaggio grazie al consorzio sulle batterie con Ktm, Honda e Yamaha

(IMAGOECONOMICA)

Le società puntano a sviluppare dispositivi intercambiabili e a definire standard internazionali condivisi. Anche per rassicurare i consumatori e facilitare il passaggio alla mobilità sostenibile

2' di lettura

Piaggio in evidenza a Piazza Affari grazie all'annuncio della firma di una lettera di intenti con Ktm, Honda Motor e Yamaha Motor «per dare vita a un consorzio per sviluppare batterie intercambiabili per motocicli e veicoli elettrici leggeri». Le società, spiega una nota, «sono convinte che disporre di un sistema di batterie intercambiabili possa promuovere l'uso di veicoli elettrici, contribuendo a rendere più sostenibile la gestione del ciclo di vita delle batterie usate nell'industria dei trasporti», nel contesto dell'accordo di Parigi sul clima. I produttori intendono inoltre «rispondere ai principali timori dei consumatori riguardo alla mobilità elettrica», «ampliando la gamma offerta, riducendo i tempi di ricarica e i costi dei veicoli e dell'infrastruttura».

Le attività del consorzio inizieranno a maggio 2021 e i quattro fondatori «invitano tutti gli stakeholder che fossero interessati a unirsi al progetto per ampliare le conoscenze e competenze del consorzio». «Sottoscrivendo questa lettera di intenti - ha commentato Michele Colaninno, chief of strategy and product del gruppo Piaggio - le parti intendono dare una risposta ai principali timori dei propri clienti e contribuire alla realizzazione delle priorita' politiche legate al passaggio alla mobilita' elettrica. L'introduzione di uno standard internazionale per un sistema di batterie intercambiabili - ha aggiunto - garantirà l'efficienza di questa tecnologia, mettendola a disposizione dei consumatori. Infine - ha concluso - la forte cooperazione tra produttori e istituzioni consentirà al settore di affrontare al meglio le sfide del futuro della mobilità». La creazione del consorzio, commentano gli analisti di Equita, è «una notizia interessante per Piaggio che conferma l'impegno verso le soluzioni di mobilità green con un ampliamento atteso della gamma prodotti elettrici. Inoltre - aggiungono gli esperti - riteniamo che la definizione di standard internazionali condivisi dai principali player di settore sia un passaggio importante per incentivare i clienti al passaggio alla mobilità elettrica».

Loading...

(Il Sole 24 Ore Radiocor)