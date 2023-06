Acquisti su Poste, mercato promuove strategia e ipotesi aumento payout

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il possibile aumento del payout da parte di Poste Italiane, ipotesi emersa in un’intervista rilasciata dal ceo Matteo Del Fante al Sole 24 Ore, piace al mercato che sta premiando il titolo. Tanti gli spunti nel colloquio con l’a.d., che spazia dalla strategia internazionale di Poste che guarda anche all’estero fino alla trasformazione del ruolo dei postini, passando per il nuovo Piano industriale, il rapporto con Amazon, l’andamento di Poste Vita e la gestione, oltre alle consegne, del magazzino dei clienti business (con i primi accordi già siglati con Tim e la catena Acqua e Sapone).

Gestione efficace degli immobili e miglioramento nel payout

Ma gli osservatori si concentrano su altri due passaggi chiave dell’intervista. A domanda su ipotesi di nuove acquisizioni, infatti, Del Fante spiega: «La fase di acquisizioni si rallenta, cercheremo di essere opportunisti al contempo consolidando quanto acquisito» e «stiamo pensando di fare efficienza nella gestione immobiliare dei centri logistici per oltre 600 mila metri quadri. È stata indetta una gara per scegliere un partner e gestire in ottica di mercato questo patrimonio. Conferiremo gli asset, che hanno un valore di mercato di circa 700 milioni, in un fondo gestito da una sgr. Cerchiamo un socio fino al 50% che abbia le competenze e sia disposto a investire con noi. Siamo alle manifestazioni di interesse: sono in corsa Generali, DeaCapital, Coima, Bnp Paribas, Kryalos, Investire, Colliers, e Prelios». Da qui poi l’ipotesi di riuscire a migliorare la politica dei dividendi: «Per noi – assicura il ceo – la crescita resta un obiettivo cruciale: il ritorno per gli azionisti è implicito con la crescita, anche dell’utile. Detto questo penso che ci siano i margini: quando sono arrivato nel 2017 ho ridotto il payout dall’80 al 60 per cento. L’azienda, nel frattempo, è cresciuta e non dobbiamo mettere più risorse in Poste Vita, anzi. Quindi lo spazio per una revisione del payout c'è; vedremo con il piano industriale».

Loading...

Per analisti messaggi positivi dall'a.d.

Tirando le somme, sintetizzano gli analisti di Equita, si tratta di «messaggi positivi in particolare la decisione di ottimizzare il portafoglio immobiliare e il possibile aumento del payout». Gli esperti di Banca Akros definiscono le attività assicurative, pacchi e pagamenti come «le leve chiave per la realizzazione del Piano, consentendo così alla società di mantenere una solida posizione di cassa e di capitale, oltre a garantire un dividend yield ancora interessante e sostenibile (circa 7,5% in media)». Non solo. Il ribilanciamento della base dei costi verso una componente più variabile, la flessibilità nella gestione del portafoglio di investimenti e «l’esperienza del gruppo nella gestione dei costi delle risorse umane dovrebbero proteggere i target da scenari sfavorevoli». Poste, concludono gli analisti, è «ben posizionata per cogliere opportunità di business ben definite ed emergenti, come i pacchi e i pagamenti, che sono stati materialmente accelerati dalla pandemia del 2020». Nell'attesa, a Piazza Affari gli acquisti stanno premiando il titolo.