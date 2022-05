Acquisti in rete della Pa bloccati per il debutto della nuova piattaforma Consip

Ascolta la versione audio dell'articolo

Acquisti in rete della pubblica amministrazione bloccati per una settimana, a causa del debutto della nuova piattaforma Consip (ministero economia e finanze).

Oggi la situazione si è sbloccata, anche se alcuni utenti continuano a riportare al Sole24Ore rallentamenti e disservizi, comunque in via di soluzione. Si tratta del portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, che – come si legge sul sito “permette di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi razionalizzando la spesa pubblica e semplificando i processi di fornitura e di acquisto in modo innovativo e trasparente”.

Consip aveva previsto un fermo programmato dalle 20 del 19 maggio alle 8 del 25 maggio, appunto per l'avvio del nuovo sistema di e-procurement pubblico (acquisto in rete).

“Il cambiamento sarà significativo e coinvolgerà l'aspetto della piattaforma, le funzioni, le negoziazioni e gli ordini, così come la partecipazione stessa degli utenti e la gestione del catalogo delle offerte, già attiva per gli operatori economici pre-abilitati”, spiega Consip in una nota. Tuttavia il 25 il sistema non ha funzionato e i problemi, a quanto fa sapere Consip al nostro giornale, si sono trascinati fino a domenica.

Oggi gli ultimi strascichi.

I rallentamenti di sistema sono forse dovuti a un sovraccarico di richieste, rimaste del resto bloccate per una settimana e ora avviate dagli operatori tutte assieme nello stesso tempo.Consip ha anche pubblicato una nota per risolvere alcuni problemi di visualizzazione: dice di pulire la cache e cancellare i cookie del brower utilizzato https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Risoluzione_di_problemi.

Sono tre le novità del nuovo sistema.

Tutte le procedure legate all'abilitazione e alle aree di negoziazione sono state semplificate nell'utilizzo e dotate di nuove funzioni; l'architettura applicativa è stata completamente rivista per una maggiore integrazione e interoperabilità con i sistemi esterni; l'esperienza utente e l'interfaccia grafica sono state riprogettate per migliorare la fruibilità complessiva del sistemaConsip evidenzia poi in particolare i vantaggi della nuova abilitazione degli operatori economici, ora semplificata e unica per MePA e Sistema dinamico; della modularità delle negoziazioni del mercato elettronico, con quattro livelli di complessità crescente – dalla trattativa diretta alla RdO evoluta. Cita anche la nuova possibilità di articolare in più fasi il processo di ordine per rispondere appieno alle peculiarità delle singole iniziative di acquisto.Ci sono anche nuove funzioni di gestione del catalogo per gli operatori economici che, “se da un lato rendono flessibile la loro operatività, dall'altro consentono all'utente della Pubblica Amministrazione di avere un catalogo di offerte standardizzato, dove è più facile cercare i prodotti di interesse, confrontarli e acquistarli”.Cambiano anche gli strumenti di supporto agli utenti. “Niente più guide da scaricare, e casomai da stampare, ma uno spazio on line dove cercare le informazioni su ogni procedura con facilità e immediatezza. Nasce il nuovo Wiki di Acquisti in rete, che si affianca agli altri strumenti di supporto – eventi formativi, filmati, FAQ, etc. - dove trovare indicazioni per tutte le esigenze informative degli utenti, P.A. e Operatori economici, categorizzate e organizzate in maniera facile e intuitiva”, scrive Consip in una nota.