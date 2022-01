Acquisti su Tim, verso il momento della verità a fine gennaio per Kkr e piano

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Potrebbe essere la fine di gennaio il momento della verità sul riassetto Tim e la Borsa coglie i segnali riportando in alto il titolo Telecom Italia anche se, come già nel mese di dicembre, i volumi di scambio restano piuttosto contenuti. Il 26 gennaio dovrebbe tenersi una riunione del consiglio di amministrazione per esaminare le linee guida del piano industriale ma, secondo indiscrezioni di stampa, quell'appuntamento potrebbe essere sfruttato da Kkr per presentare al board una nuova proposta d'acquisto per Tim con meno paletti rispetto a quanto fatto a fine novembre.

In quell'occasione il fondo Usa aveva presentato una manifestazione di interesse dicendosi disponibile a presentare un'opa sul gruppo condizionata a una due diligence di quattro settimane, al supporto del management e al gradimento del board nonché ovviamente al via libera del Governo che detiene i poteri di golden power. Le strategie di Kkr si incrociano ovviamente con il lavoro del direttore generale Pietro Labriola sul piano industriale che potrebbe già comprendere un progetto di scorporo della rete e di riassetto generale del gruppo e con la volontà del socio pubblico Cassa Depositi e Prestiti - sottolineata a inizio settimana dal presidente Giovanni Gorno Tempini - di accelerare sul progetto della rete unica di banda larga combinando gli asset di Tim con quelli di Open Fiber. Se Cdp potrebbe preferire a una separazione delle attività di rete precedente alla conquista del controllo di Tim da parte di Kkr, resta da capire - come indicano le indiscrezioni di stampa - se i tempi di Kkr siano compatibili con questo tipo di riorganizzazione societaria.