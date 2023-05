Acquisti su Vallourec a Parigi dopo trimestrale migliore delle attese

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mag - Il gruppo di tubi d'acciaio senza saldatura Vallourec è in luce alla Borsa di Parigi dopo la pubblicazione di dati superiori alle attese, che confermano gli obiettivi dell'azienda. Il titolo balza del 9,36% a 11,39 euro, in un mercato debole (il Cac40 perde lo 0,09%). Dall'inizio dell'anno, tuttavia, le azioni sono ancora in rosso per il 7%.

A spingere i risultati sono state le forti vendite di tubi d'acciaio e della produzione di minerale di ferro. Il gruppo chiuso i primi tre mesi dell'anno con utile netto balzato a 156 milioni di euro, a fronte della perdita netta di 35 milioni registrata lo stesso periodo dell'anno precedente e causata anche dalla chiusura temporanea della miniera di ferro di Pau Brancoet in Brasile a causa dei danni di un'alluvione. La miniera tornerà completamente operativa alla fine di questo trimestre. Il fatturato è aumentato del 46%. Anche gli indicatori di redditività sono molto migliori, con un margine operativo lordo superiore del 16% rispetto alle attese, secondo il broker Oddo Bhf. Gli analisti sottolineano il «nuovo assetto industriale (il riposizionamento sul Brasile rispetto alla Germania)». Per il resto dell'anno, Vallourec prevede una riduzione del debito, un aumento del reddito operativo lordo e un free cash flow positivo.