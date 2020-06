Acquisto di mobili per arredare casa

(Adobe Stock)

Nuovi mobili per il salotto, la cucina o altre stanze

Detrazione del 50% su una spesa massima di 10mila euro per acqusito di mobili nuovi (ed elettrodomestici in classe A+, A per i forni e lavasciuga) destinati ad arredare una casa ristrutturata (con bonus edilizio al 50%).

Cosa aggiunge il Dl Rilancio:

non ci sono novità. Lo sconto è infatti “agganciato” a quello per il recupero edilizio, che non viene modificato. Al bonus mobili, che si continua a recuperare in 10 anni, non si applica neanche la cessione o lo sconto in fattura.