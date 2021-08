Acquisto di servizi Itc

Nei programmi del Pnrr è previsto anche un capitolo di spesa di 250 milioni per l’acquisto dei servizi di Itc e per lo sviluppo di sistemi per la gestione delle procedure, per il dialogo con cittadini e imprese. Le disponibilità finanziarie dovranno puntare alla rimozione dei fattori che ostacolano la digitalizzazione della Pa

250 milioni di euro per la digitalizzazione delle procedure dell’amministrazione