Across: ecco com’è e come va la prima ibrida plug-In targata Suzuki (made in Toyota) Suzuki entra nel mondo delle vetture ibride plug-In con un modello a ruote alte, gemella della Rav4 Toyota che offre una potenza di 306 cavalli e trazione integrale. I prezzi di listino partono da circa 58mila euro di Giulia Paganoni

Suzuki entra nel mondo delle ibride plug-in con Across, il nuovo suv robusto e sportivo, dotato di un sofisticato sistema di ricarica alla spina e di trazione integrale. La vettura è sostanzialmente identica alla Toyota Rav4, eccetto che per alcuni particolari di stile presenti sul frontale. Infatti, questo è il primo modello fornito da Toyota nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra le due case nato nel 2017 e che ha già dato vita alla fornitura incrociata di modelli destinati a importanti mercati in diverse aree geografiche, come la Swace, gemella poco diversa della Toyota Corolla. Ricordiamo che al momento non è ancora disponibile la versione ibrida plug-in della gemella Rav4 ma che a inizio anno è stato annunciato l’arrivo nell’arco dei dodici mesi.

Across: la ricetta Suzuki/Toyota

Caratterizzata da un design sportivo e di carattere, Across Plug-In presenta linee poligonali robuste su tutta la superficie, che delineano un profilo forte e deciso e una bella presenza su strada.

Le dimensioni sono generose e la posizionano all’interno del segmento dei D suv: lunga 4.635 mm, larga 1.855 mm, e con una passo di 2.690 mm. La capacità del bagagliaio è di 490 litri.

L’ampia griglia del frontale dona un tocco di sportività e il paraurti con Skid plate silver nella parte inferiore contribuiscono a definire l’imponente e inconfondibile frontale della vettura. Sul laterale spiccano i passaruota squadrati, molto simili alla gemella Rav4. Sono sei i colori della carrozzeria, tutti metallizzati e con tetto e specchietti a contrasto.

L’ambiente interno è ben curato e riprende le linee squadrate degli esterni. Molto evidenti sono le manopole per la gestione del clima bi-zona. I sedili dal taglio sportivo si abbinano perfettamente al carattere dinamico del veicolo sono riscaldabili sia quelli anteriori che quelli posteriori. Il sistema di infotainment è centrato attorno allo schermo touch da 9 pollici posizionato al centro della plancia e dotato dei protocolli Android Auto e Apple Car Play.