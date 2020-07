Across, il suv Suzuki risultato dalla collaborazione con Toyota Realizzato sulla base del Rav4 ha un powertrain ibrido plug-in in grado di percorrere fino a 75 km in modalità solo elettrica. Sarà in vendita in Europa nella seconda parte dell'anno a prezzi da definire.

di Corrado Canali

2' di lettura

Alla base del nuovo suv di Suzuki, l'Across c'è un accordo che i due marchi giapponesi hanno sottoscritto poco più di un anno e grazie al quale Suzuki conta di utilizzare il sistema ibrido di Toyota e la piattaforma sulla quale sono state sviluppate sia la nuova Rav4 che la Corolla. In cambio Suzuki fornirà a Toyota dei nuovi motori sviluppati per vetture di taglia piccola e compatta. Il primo modello realizzato sulla base di quell'accordo è proprio la Suzuki Across derivata dalla Rav4 di Toyota e che sarà in vendita nei prossimi mesi anche in Europa a dei prezzi di listino che non sono ancora stati definiti.

I due modelli non nascondono la somiglianza

Simili in particolare nella vista laterale e nel parte dietro, mentre diversa è la mascherina anteriore e più in generale inedito è il frontale del suv Suzuki. L'Across è equipaggiato di un sistema ibrido, dotato di batterie agli ioni di litio ricaricabili dall'esterno e alloggiate sotto il pianale in grado di accumulare 18,1 kWh di energia. Servono ad alimentano due motori elettrici: quello principale, da 182 cv e 270 Nm di coppia, che è alloggiato nella parte anteriore, mentre quello dietro da 54 cv garantisce la trazione al retrotreno e migliora la guidabilità su fondi a bassa aderenza. Ad essi si abbina l'unità termica a benzina il 4 cilindri di 2.500 cc che entra in funzione con le batterie scariche o quando si cercano le massime prestazioni o per ricaricare le batterie, se queste sono scariche e le condizioni di guida lo consentono.

Quattro modalità di guida per 75 km in elettrico

In elettrico l'auto può percorrere fino a 75 km. A gestire la spinta dei motori è l'elettronica, ma il guidatore può però selezionare 4 diverse modalità di guida: la Ev che entra in funzione all'accensione dell'auto e permette alla Across di viaggiare con la sola spinta dei motori elettrici. La Auto EV/HV che alterna la trazione elettrica a quella ibrida in funzione dello stile di guida, la HV con la trazione soltanto ibrida e la Battery Charger che va attivata quando si vuole mantenere la carica delle batterie. Insomma un ampio raggio di azione per un'auto destinato ad un impiego sia urbano che anche extraurbano.

Across dichiara emissioni di CO2 pari a 22 g/km

Nella dotazione di serie del suv sono annunciati anche i fari full led, un infotainment da 9 pollici, i cerchi da 19 pollici e diversi sistemi Adas. Dalla frenata d'emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti al mantenimento della corsia Lane Tracing Assist, al cruise control adattivo Dynamic Radar Cruise Control e all'alert anticollisione utile nelle manovre in retromarcia. Il nuovo suv di Suzuki è accreditato di 4,63 metri di lunghezza totale, oltre a dichiarare una velocità massima di 180 kmh, ma anche emissioni di CO2 stimate in appena 22 g/km sulla base delle rilevazioni nel ciclo WLTP.