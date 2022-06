Ad Abano Terme obiettivo benessere, a Villorba focus su enogastronomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Ad Abano Terme (PD), già attivo dal 2021, il corso Wellness Hospitality Manager, per imparare a gestire l'ospitalità in strutture ricettive specializzate nel benessere, con la capacità di cogliere in modo olistico quello che è il concetto del well being plasmandolo nelle diverse sfaccettature di quella che può essere un'offerta orientata al perseguimento del benessere. Rinnovato il corso Food&Wine Business Manager di Villorba (TV) con focus su gestione, comunicazione e promozione del territorio e valorizzazione dell’offerta enogastronomica che lo caratterizza, integrandolo nel processo delle strategie di vendita, per un efficace sviluppo commerciale e di brand identity. AVerona per ITS RED due nuovi corsi. Il Design Manager nel Sistema Arredo, o ‘Tecnico Superiore per la progettazione, i processi produttivi e il design del settore arredo0: una figura di alta professionalità in grado di unire la conoscenza dei sistemi di progettazione dell'arredo, quindi la ricerca e lo sviluppo del prodotto in ambito di interior design, con l'organizzazione e l'ottimizzazione dei processi produttivi e competenze di marketing e di comunicazione commerciale. Il corso Infrastructure Manager, per la formazione di esperti nella gestione dei cantieri per grandi infrastrutture, invece, specializza lo studente in ‘Tecnico Superiore per il risparmio energetico nel cantiere infrastrutturale'. In particolare, il corso di alta formazione post diploma, forma super tecnici preparati nella gestione avanzata e sostenibile dei cantieri infrastrutturali (realizzazione di strade, ponti, gallerie e sottoservizi).