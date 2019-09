Ad Africo una summer school contro la ’ndrangheta

4' di lettura

Che ci fa tutta quella gente ad Africo, radunata sotto una quercia, neanche fosse una piazza? Come sono arrivati uomini e donne al Rifugio Carrà, Aspromonte estremo, collegato alla pianura da sentieri sconnessi che tagliano la montagna? E perché in mezzo a quel nulla (che poi sono pietre grandi e lucenti come monumenti, boschi fitti e mandrie allo stato brado) riecheggiano le parole di Corrado Alvaro, Saverio Strati, Fortunato Seminara, Mario La Cava, Leonida Repaci, Palma Comandè? Chi ripropone in quei luoghi il pensiero meridionalista di Pasquino Crupi, originario di Bova Marina, militante eretico del Pci? Chi sta rievocando Umberto Zanotti Bianco, filantropo e archeologo, che tanto si è dedicato alla Calabria?

“Gente in Aspromonte” con Luigi Lombardi Satriani



«Proprio qui in Calabria, nella zona dove hanno vissuto e vivono gli ultimi della storia, regione che nei primi decenni del Novecento il grande meridionalista Umberto Zanotti Bianco raggiungeva a fatica, a piedi e a dorso di asino, in giorni e giorni di logorante cammino, si rincorrono adesso una pluralità di voci per affermare la volontà di riscatto, la tenace volontà di non essere confinati nei pregiudizi e negli stereotipi razzisti che ancora perdurano in una parte della società italiana». Parla Luigi Lombardi Satriani, antropologo di fama internazionale, etnologo, studioso del folklore, della religiosità popolare e della cultura contadina, con incarichi in università italiane e internazionali. L'occasione è “Gente in Aspromonte”, una due giorni, tra Africo e Bova, aperta a giornalisti, scrittori, registi, uomini di cultura, sindaci e amministratori, organizzata dalla Regione Calabria, con l'intento di cambiare la narrazione di una terra che sta invertendo la rotta.

Una summer school contro la ‘ndrangheta

Originario di Briatico (in provincia di Vibo Valentia), Lombardi Satriani è arrivato da Roma, trasportato fin dentro la montagna da una navetta delle guide del Parco nazionale dell’Aspromonte. Sotto la quercia, presenta un progetto che da quelle parti è un'idea clamorosa: «Una summer school per andare oltre la ‘ndrangheta. Per combattere “culturalmente” il fenomeno criminale e quello che resta, condannandolo e marginalizzandolo attraverso una conoscenza approfondita e articolata di ogni suo aspetto. Il linguaggio, ad esempio, o i valori che esprime ma in maniera radicalmente distorta e che pure affondano le radici nell'antica cultura tradizionale calabrese: pensate all'onore, alla dignità, al rispetto della parola data, alla serietà nei gesti, nei comportamenti, nelle parole, al rispetto delle donne».

La valorizzazione dell'identità calabrese

Quello che propone l'antropologo, insieme all'architetto Francesco Calabrò, docente dell'università Mediterranea di Reggio Calabria, è di svuotare il concetto di ogni strategia criminale con l'ausilio di storici, sociologi, antropologi, giuristi, provenienti da ogni parte del mondo, selezionati da un comitato scientifico che è già in via di costituzione. Risalire, così, alle origini magno-greche della parola: ‘ndrangheta da “andròs”, uomo di valore. E disperderne le connessioni con il mondo criminale. Una proposta che formulata ad Africo– in cui gran parte della comunità si sta facendo baluardo alla malavita - ha un significato forte. Calabrò, reggino originario di Gerace, più volte minacciato dalla ‘ndrangheta, per alcuni suoi possedimenti confinanti con quelli di esponenti di alcune cosche locali, sa che il percorso è difficile e si presta a strumentalizzazioni ed equivoci: «La ‘ndrangheta non è un problema che possiamo ignorare. È un cancro per le nostre terre. E allora proviamo a modificarne il dna, utilizzando solo gli strumenti della cultura e della conoscenza, aprendoci al confronto, alle analisi, agli approfondimenti. Sarà il primo passo verso la costituzione di un centro studi permanente sulla valorizzazione dell'identità calabrese».