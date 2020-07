Ad agosto tutto esaurito per la vacanza in barca

Il bisogno di libertà e di sicurezza spinge gli italiani a scoprire la bellezza della navigazione: così su mille barche disponibili si registra il pienone. E gli operatori salvano la stagione nonostante l'assenza dei mega yacht

di Serena Uccello

Allungando lo sguardo infuria ancora la tempesta e allora meglio ripiegare e volgere questo sguardo a quello che ci è più vicino. Se non si può andare per il mondo, allora tanto vale provare a conoscere meglio il proprio Paese. Sembra essere questo lo spirito con cui gli italiani stanno affrontando questa estate e queste vacanze. E così ci sono quelli che hanno scelto la campagna toscana (lo dicono i dati sulle locazioni) amata sempre, ma quest'anno ancora di più per la possibilità di affittare casolari isolati. O quelli che hanno scelto il mare, ma sempre optando per il soggiorno in villa. E la montagna quest'anno è la vacanza in baita.

Il sentimento comune è: godersi l'estate, farlo in sicurezza, farlo rispettando le regole sul distanziamento e se possibile provare a recuperare i piccoli piaceri del vivere semplice. Isolamento, certo, ma soprattutto libertà. E c'è forse qualcosa di più libero che andar per mare? Condizioni e percezioni: così grazie alla fusione delle une con le altre, la vacanza in barca a vela registra quest'anno il tutto esaurito.

«In passato – spiega Roberto Perocchio, presidente di Assomarinas – abbiamo sofferto un po' l'allontanamento dei giovani. Con i voli intercontinentali a prezzi accessibili i nostri giovani erano più attratti dall'idea di sbarcare dall'altra parte del mondo e di sperimentare esperienze molto diverse. Da quest'anno l'impossibilità di muoversi e la prospettiva che per un paio d'anni sarà complicato farlo ha spinto molti italiani a considerare la bellezza delle nostre coste e a farlo dalla prospettiva di una barca. Il risultato è che quello che noi chiamo turismo di prossimità sta permettendo ai nostri operatori di salvare la stagione».

Ecco allora che quest'anno sul Mediterraneo si vedranno moltissime vele: l'Italia ha infatti circa un migliaio di imbarcazioni destinate alla locazione (barche cioè senza skipper) e al noleggio (barche con skipper) e «i dati di agosto segnano il tutto esaurito», dice Perocchio. All'idea della libertà quindi si è unita quella della sicurezza e del desiderio di riscoprire o di scoprire il bello che ci appartiene. «Bisogna dire che i nostri operatori hanno fatto un grande sforzo per garantire quelle condizioni di sicurezza sanitaria previste dai protocolli».

Quindi sì al mare, sì alle barche monoscafo, ma soprattutto sì ai catamarani a vela, che sembrano essere la scelta privilegiata dalle famiglie. Molta natura e poco glamour però. All'appello mancheranno infatti i mega yacht, quelli che superano i 24 metri. Non arriveranno quelli che fanno rotta dai Caraibi né quelli che arrivano da porti più vicini come dal Sud della Francia o dalle Baleari. E non arriveranno gli americani, i russi e gli arabi che venivano in aereo in Italia per poi imbarcarsi dai nostri porti sulle imbarcazioni qui noleggiate o affittate. Grandi assenti saranno anche molti dei 40mila stranieri che tengono le loro barche tutto l'anno nei nostri porti.