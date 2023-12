Ad Altamura il forno Oropan nel circuito Museimpresa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno dei forni medioevali più antichi di Altamura (Bari) del 1300 e il sogno di un ragazzo che, nel 1956, in bicicletta di casa in casa ritirava il pane impastato dalle massaie per portarlo a cuocere. Oggi quel forno è un Museo, che rientra nel circuito di Museimpresa e che racconta la storia di quel bambino di 11 anni che, da garzone, è diventato il presidente della Oropan spa, una delle prime 5 aziende nel settore della panificazione in Italia per fatturato, numero di dipendenti, quota di mercato e innovazione tecnologica. «Un giovane e audace uomo, Vito Forte, mio padre», sottolinea la figlia Lucia, amministratore delegato della società: «Ha trasformato la sua passione in una realtà imprenditoriale conosciuta e apprezzata anche a livello internazionale come ambasciatrice del Made in Italy». Dal pane fresco al surgelato, quadruplicando negli ultimi 10 anni il fatturato, da 10 a 40 milioni, triplicando il numero di dipendenti, da 50 a 160, e servendo 6 giorni su 7 oltre 2.250 punti vendita in Italia e 26 paesi nel mondo, con un portafoglio prodotti di oltre 100 referenze.

Un connubio vincente di tradizione e innovazione intorno al pane di Altamura, alla sua storia, alla sua terra. La ricetta del successo? È in tre ingredienti, per Lucia Forte: «la passione del fondatore, che ha sempre amato profondamente il proprio lavoro; la visione strategica dell’azienda, radicata saldamente nel territorio di Altamura, che ci ha permesso di esportare autenticità e tipicità nel mondo intero; e infine il prezioso apporto del team aziendale. I figli, la direzione e quanti lavorano con dedizione ogni giorno».

Un sistema circolare virtuoso in cui, spiega l’Ad Forte, «dal territorio l’azienda riceve identità, che trasforma in vantaggio competitivo imprenditoriale, restituendolo allo stesso, attraverso crescita occupazionale, evoluzione del know-how, benessere sociale». Elemento strategico è esportare la tradizione del Made in Italy in modo ecosostenibile facendo arrivare il pane Forte nel mondo come se fosse appena sfornato, grazie a tecniche produttive e tecnologie di nuova generazione applicate con metodi naturali. Nel 2022 l’export è cresciuto del 18,5%. Una presenza in 26 paesi nel mondo, tra cui Regno Unito, dove lo scorso anno sono state esportate oltre 500 tonnellate, Belgio, Germania, Olanda con incrementi dal 60 al 125%, e in negozi di eccellenze alimentari e alberghi internazionali in Australia, Emirati Arabi Uniti e Canada, fino in Cina, a Pechino e Shangai. Primo Bilancio di sostenibilità nel 2022 e prima azienda a produrre un pane da filiera sostenibile certificata secondo lo standard Iscc Plus. «Significa – sottolinea Lucia – offrire la garanzia al consumatore che il pane è prodotto secondo un modello di sviluppo sostenibile, responsabile ed etico dal seme alla coltivazione del grano duro 100% pugliese, dalla raccolta e macinazione all’impasto e cottura, fino al trasporto nei singoli punti vendita, con il coinvolgimento dei nostri fornitori a monte».