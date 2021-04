Ad Amburgo la “Sinfonia di Salmi” di Stravinskij

2' di lettura

L'Opera di Vienna è ancora chiusa al pubblico. Però pubblica ogni giorno i video delle opere andate in scena sul suo palcoscenico nelle Stagioni passate. Questa settimana si tratta invece proprio di un nuovo allestimento,creato una settimana fa, “Parsifal”, affidato a uno dei maggiori registi russi, Kirill Serebrennikov. Nella nuova Elbphilharmonie di Amburgo avevano giustamente programmato un Festival Stravinskij; causa Covid ascoltiamo due concerti, andando a conoscere i grandi suoi lavori corali di ispirazione religiosa.





Amburgo

Dalla nuova Elbphiharmonie ecco un mini Stravinskij Festival (causa Covid: era stato programmato ben più corposo). Bella occasione di ascoltare lo Stravinskij corale religioso; con la Sinfonia di Salmi e le non frequenti Tres Sacrae Cantiones, rileggendo Gesualdo da Venosa, con il Coro della Nord Deutsche Rundfunk. E quello sinfonico, sia fauve (un classico come la suite dal balletto L'uccello di fuoco; sia neoclassico (un altro classico, come la suite dal balletto Apollon Musagète; e il Concerto per piano e strumenti a fiato), l'Orchestra della NDR è diretta da uno dei maggiori compositori d'oggi, come Thomas Adès ripresi il 6 e 10 aprile; sul sito di Arte fino al 9 luglio.

Vienna

Il 18 alle 14 dall'Opera nuovo allestimento di Parsifal, di Wagner. Nella compagnia di canto voci come Jonas Kaufmann, Elina Garanča, Ludovic Tézier; dirige Philippe Jordan, regia scene e costumi di Kirill Serebrennikov, tra i maggiori registi russi, iconoclasta, critico verso il regime (e ricordiamo anche il tormentato percorso al Bolsoj del suo spettacolo su Nureyev). Parte dello spettacolo si svolge in una prigione – ispirata alla francese maison centrale – destinata ai cosiddetti senza speranza, spesso membri di minoranze etniche o religiose, vengono internati e quindi lasciati a sé stessi. Per Serebrennikov questa scelta scenica è molto simbolica della condizione dei Cavalieri del Graal. Disponibile per 30 gg.

Torino

Il 22 e il 29 alle 20 live streaming da Torino con l'Orchestra Rai diretta da Daniele Gatti. Ascoltiamo tutte e quattro le Sinfonie di Brahms. Gatti è direttore musicale dell'Opera di Roma e dell'Orchestra Mozart, ed è consulente artistico della Mahler Chamber Orchestra. Ha ricoperto incarichi con Orchestre come quella del Concertgebouw di Amsterdam, dell'Accademia di Santa Cecilia, la Royal Philharmonic Orchestra e la Royal Opera House di Londra. I Berliner e i Wiener Philharmoniker, la Staatskapelle di Dresda, la Symphonieorchestrer des Bayerisches Rundfunk e la Filarmonica della Scala sono alcune delle istituzioni sinfoniche che dirige regolarmente.