Ad aprile vola (+32%) la spesa dei turisti stranieri in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

In aprile è cresciuta di quasi un terzo la spesa dei turisti stranieri in Italia che ha raggiunto i 3,8 miliardi e portato il saldo a 1,4 miliardi contro i 1,1 miliardi dello stesso mese del 2022. È quanto rivelano le «Statistiche sul turismo internazionale dell’Italia» di Bankitalia che evidenziano come gli italiani abbiano speso nello stesso mese 2,8 miliardi (+32%) per le vacanze oltreconfine. Invece nel trimestre terminante in aprile 2023 la spesa degli stranieri in Italia è aumentata del 30% rispetto all’anno precedente e quella dei viaggiatori italiani all’estero del 41 per cento. Nel confronto con il periodo pre-pandemico, entrambi i flussi si sono collocati in termini nominali su livelli superiori a quelli osservati nel trimestre terminante in aprile 2019, rispettivamente del 7,9% per quelli in entrata e del 16,7% per quelli in uscita.