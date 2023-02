Ad ArcoMadrid grande afflusso di pubblico e buono riscontro di vendite

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Code agli ingressi sin da mercoledì 22 febbraio, primo giorno aperto a collezionisti e operatori, per ArcoMadrid, tornata alla sua sessione invernale fino al 26 febbraio. La grande partecipazione anche di curatori, patron e direttori di musei (dalle Tate e da altri musei europei ) e gli ottimi acquisti hanno caratterizzato sin dalle prime ore la 42a edizione della fiera di arte moderna e contemporanea madrilena che ha ospitato il maggior numero di gallerie di sempre: 211 operatori giunti da 36 Paesi, di cui 170 nel programma generale e più di 47 nelle tre sezioni curate «The Mediterranean: A Round Sea», «Opening by Allianz» e «Never the same. Latin American Art». La maratona di cinque giorni si è conclusa con una stima di oltre 95.000 visitatori, ha mobilitato circa 38.000 professionisti da tutto il mondo e invitato oltre 450 collezionisti internazionali e 200 ospiti professionisti provenienti da 40 paesi. Un’edizione che ha reso chiaro il recupero di fiducia del mercato.

Una trentina le gallerie internazionali partecipanti per la prima volta o di ritorno, dopo un lungo intervallo, come Capitain Petzel, Contemporary Fine Arts, David Zwirner, Mendes Wood DM, Nicolai Wallner, Rüdiger Schöttle e Timothy Taylor , incluso Mehdi Chouakri, Neugerriemschneider, Perrotin, Ruth Benzacar e Société. Hanno confermato la loro presenza di lungo corso Chantal Crousel, Giorgio Persano, Jocelyn Wolff, Krinzinger, Lelong, Mai 36, Meyer Riegger, Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Peter Kilchmann e Thaddaeus Ropac. Risultato raggiunto dal sapiente lavoro della direttrice Maribel López.

Loading...

“Sin título. De la serie Saq taq achik´, 2023 di Manuel Chavajay (140 x 100 cm), da EXTRA GALERÍA

Gli artisti e gli acquisti

Ricca la presenza di arte spagnola e dai paesi latino americani, molte gallerie dell’area - il 34% erano spagnole e il 21% della partecipazione internazionale latinoamericane, in particolare da Argentina, Brasile, Messico e Perù - hanno colto l’occasione per presentare opere realizzate da artisti ancora poco noti e anche opere più concettuali. Buono l’equilibrio tra le gallerie affermate e alcune più giovani.

Sin dal primo giorno Ropac ha registrato la vendita di un Baselitz a 1,5 milioni £ e due sculture di Antony Gormley a 450.000 e 400.000 £. Da David Zwirner è stata acquistata «Blotter Figure with Shutter III», 1999 di Juan Muñoz a un’istituzione spagnola per 850.000 $, sull’artista è in corso una doppia mostra a Madrid alla Sala Alcalá 31 e al Museo Centro de Arte Dos de Mayo. Sempre dalla galleria americana sono state vendute diverse opere di Marcel Dzama, Oscar Murillo e dell’astro nascente, il brasiliano Lucas Arruda, presentato da Hans Ulrich Obrist nella prima personale in Spagna alla Bibiloteca dell’Ateneo di Madrid promossa dalla Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid. La galleria Zwirner non ha rivelato il prezzo, ma da Mendes Wood DM piccole tele con il tema vegetale partivano dai 180mila € e l’attuale record d’asta è di 487.660 $, raggiunto nel 2020 da Phillips a Hong Kong in associazione con Poly Auction.

Se le dimensioni della fiera sono tornate al livello pre-pandemia con l’allentamento delle restrizioni Covid in Spagna, «il numero di collezionisti che hanno partecipato grazie al Programma Vip e ospiti speciali è stato il più grande sino ad oggi» ha spiegato la direttrice della fiera. «Madrid è in un ottimo momento, molti collezionisti latinoamericani si sono trasferiti qui, anche perché è ancora piuttosto economica rispetto ad altre città in Europa. Così la fiera è riuscita a mantenere la sua reputazione di piattaforma per la scoperta di nuova arte grazie ai suoi prezzi relativamente bassi, consentendo alle gallerie di presentare lavori più sperimentali».

“Chacra de Elvira. Serie Misiones” 2013 di Florencia Böhtlingk da Hache galería

La fiera madrilena infatti si caratterizza proprio per l’entry level al di sotto dei 100mila dollari per le opere proposte. Ad esempio la galleria londinese Hollybush Gardens di Londra, nella sezione curata “Mediterranean”, ha venduto dell’artista palestinese Jumana Manna almeno tre opere in ceramica scolpite – ricordano frammenti di tubazioni industriali - alla TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary e a istituzioni in Italia e Germania (prezzi da 5.000 a 30.000 £). Nella piccola sezione dedicata agli artisti latinoamericani (11 gallerie in “Never the Same. Latin American Art”), Proyectos Ultravioleta di Guatamala City ha mostrato le opere su carta di Jessica Karié, profili tratteggiati e ripiegati di monumenti rivelanti per la storia del paese (prezzi da 2.000 $ per ogni opera o 25.000 $ per un gruppo di 22), sei sono state vendute alla preview. Ha riscosso molto interesse la video installazione «Declaration of Principles» 2022, del tedesco Jonas Englert, presente nella Galerie Anita Beckers di Francoforte (nello stand con la Galerie Kornfeld): il lavoro riflette sulla storia e sui momenti topici di dichiarazione di principi con immagini e filmati (in edizione per 25.000 €).