Ad Arese, dove cresceva il «Quadrifoglio» di Giuseppe Lupo

Operai al lavore nello stabilimento di Arese (1972)

5' di lettura

Cercare qualcosa che ricordi l’Alfa Romeo dentro il grande centro commerciale di Arese, progettato dall’architetto Davide Padoa e premiato nel 2016 al Mapic di Cannes, è impresa ardua.

Nel corridoio principale c’è un piccolo spazio espositivo in cui è possibile raccogliere informazioni sul modello di automobile Stelvio, però è una presenza recente e tutt’altro che permanente. Al Mondadori Bookstore si possono acquistare cataloghi con modelli d’epoca, qualche libro illustrato, ma niente di paragonabile, per esempio, all’ipotesi che ci sia un ripiano completo, riservato alla storia dell’azienda che dista poche centinaia di metri. Il centro commerciale sorge nell’ex area industriale e dove un tempo scorrevano le catene di montaggio, con cui si assemblavano motori e pezzi di carrozzeria, adesso sono esposti articoli sportivi, jeans, magliette, scarpe. Basta alzare un occhio al soffitto per accorgersi che le rifiniture delle pareti e delle volte sono improntate a un gusto nordico. Travi in legno, vetrate, bordature di metallo, corrimano di frassino creano un’atmosfera che poco ha in comune con la dimensione di un hinterland affaccendato e pendolare, una sorta di estensione geografica di quella che fino a pochi anni fa era periferia industriale, sostituita adesso da quartieri residenziali e strutture per il terziario avanzato. Se nel centro commerciale non si vedessero enormi tubi di metallo con i bocchettoni per l’aria climatizzata, davvero non ci sarebbe alcun legame con la realtà della fabbrica.

Il mondo dell’Alfa Romeo di Arese Photogallery17 foto Visualizza

Tubi e bocchettoni

Tubi e bocchettoni ricordano molto da vicino le officine che si trovavano su quest’area, forse sono l’unico elemento di una simbologia meccanica in un contesto che, al di là delle file alle casse, coltiva invece il senso del vuoto, come se qualcuno avesse ordinato la fuga dai ponteggi, dalle gru e l’unico legame con il mondo di prima sta nella corona verde di alberi, nel vicino Parco delle Groane, o nell’erba dei campi intorno. Ci vuole poco a immaginare che i quadrifogli crescano ovunque e in numero così abbondante da giustificare idealmente le ragioni per cui l’Alfa Romeo si sia trasferita qui e non altrove, nel secondo dopoguerra, lasciando la vecchia sede del Portello, alla periferia nord di Milano. Il simbolo dell’azienda è il biscione sforzesco non il quadrifoglio, eppure non potremmo pensare all’uno senza collegarlo all’altro. I documenti attestano che risale al 1923 il primo esemplare di macchina sportiva ad aver avuto, sulle lamiere, il disegno delle quattro foglie e da allora quest’erba portafortuna è diventata talmente identitaria da essere scelta come titolo per la rivista aziendale, «Il Quadrifoglio» appunto, fondata nell’ottobre del 1966. Ideatore e primo direttore fu il poeta-ingegnere Leonardo Sinisgalli, che approdava a questo marchio dopo una vita trascorsa nella comunicazione di Olivetti, Pirelli, Finmeccanica, Alitalia, Eni.

Umanisti meccanici