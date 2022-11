Ad Azinhaga nel Ribatejo dove l'avventura iniziò

Tutto, comunque, cominciò nel 1922 ad Azinhaga nel Ribatejo, dove nella vecchia scuola elementare del villaggio natale si rivive quella che era l'atmosfera familiare del piccolo Josè, ritrovando il letto in cui dormivano i nonni analfabeti ed è stato ricreato l'ambiente della cucina di inizio XX secolo. Si è trasportati insomma anche fisicamente tra le parole del suo As Pequenas Memórias. In questa zona rurale del Portogallo ci si imbatte in mulini ancora dotati di grosse ruote in legno, si incontrano tanti cavalieri che galoppano sul far della sera.

