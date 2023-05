Ad Hannover nove aziende fanno squadra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nove ditte partecipanti, 8 dal veneto 1 dal Friuli, (sette Confartigianato e due Confindustria); 90 mq con allestimento; 6 aziende artigiane venete per i prodotti Food degustati durante la manifestazione; tre studentesse dell’istituto Maffioli di Castelfranco ad assistere le aziende nel servizio di interpretariato.

Sono questi i numeri della missione ad Hannover-Messe, la più importante manifestazione al mondo legata al mondo della meccanica, dell’innovazione e della tecnologia che si è chiusa il 21 aprile 2023. Una prova di collaborazione per le realtà del NordEst: erano presenti oltre 3mila aziende distribuite su 15 padiglioni. Oltre il 50% dei visitatori sono decision maker provenienti dalle più importanti filiere produttive mondiali come quella dell’automotive, delle costruzioni di macchine e della robotica. L’Italia è il secondo paese per numero di espositori ad HannoverMesse.

Oltre alla presenza fisica, una piattaforma virtuale ha reso possibile incontrare anche aziende che non hanno avuto la possibilità di spostarsi. «L’unione fa la forza» afferma Federico Boin, presidente nazionale e regionale veneto della Federazione Metalmeccanica di Confartigianato che prosegue: «Nove imprese -in crescita rispetto all’anno scorso - hanno occupato i 90 mq comuni appositamente allestiti per garantire la giusta visibilità a tutti. Un’area allestita come un grande Openspace per accogliere i buyer e creare opportunità di business».

Una passerella anche per il food, con i salumi del Salumificio Bertelli, i formaggi del Caseificio Montegrappa, i grissini del Panificio Ghedina, i distillati della Distilleria mantovani, la pasta fresca del Pastificio Artusi ed i vini della Cantina di Vo’. HannoverMesse è da sempre anche l’occasione di importanti incontri istituzionali: per questo ICE ha deciso di avere un suo spazio espositivo per sottolineare l’importanza del comparto della meccanica in Italia. In particolare lo stand Confartigianato ha ospitato un incontro con aziende della missione di Confartigianato Padova a cui è seguita la visita dell’ambasciatore italiano in Germania. Il 19 invece la visita della missione di imprese di Confindustria VenetoEst.

Le imprese partecipanti: C.M.S. di Tonon Silvano Godega di S. Urbano (TV); Pirollo Danilo Piombino Dese (PD); T.M.G.SRL Val Liona (VI); O.M.L. SRL Castelgomberto (VI); PD Stampi di Pirollo Daniele Piombino Dese (PD); Mauritech SRL Trissino (VI); Adriamoulds Motta di Livenza (TV); Pelfa Group SRL Buja (UD); Elettromeccanica Viotto SRL San Donà di Piave (VE).