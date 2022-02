Ad maiora: gadget che superano se stessi per potenza e intelligenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Brevettata nel 1822 da due gentiluomini inglesi che chiamarono la loro creazione “la matita sempre appuntita”, la matita a scatto oggi vanta una schiera di appassionati. Rotring e Pentel sono nomi familiari per architetti, artisti e studenti e il nuovo modello dello studio di design londinese Wingback potrebbe convincere chiunque a scambiare l'inchiostro con la grafite.

Per prima cosa, si tratta di un oggetto che si impugna volentieri. Il fondatore di Wingback, Alasdair MacLaine, è un ingegnere che ha lavorato in passato nella divisione innovazione dei prodotti di Dyson e affronta le cose innanzitutto dal punto di vista ingegneristico, piuttosto che da quello estetico, e ha stabilito il peso e le dimensioni ideali per una matita. Il risultato è un design realizzato in Inghilterra con un corpo insolitamente spesso. Questo, apparentemente, rende la matita più comoda da impugnare per lungo tempo rispetto ai modelli più sottili e garantisce a chi la usa un maggiore controllo nel maneggiarla, permettendo di tracciare linee più precise. Più corta della maggior parte delle penne e matite, che secondo MacLaine sono inutilmente lunghe, si infila benissimo in tasca. L'impugnatura zigrinata è piacevole al tatto e il clic che si sente premendo il pulsante per caricare la mina dà quasi dipendenza. Chiaramente è comodo poter cancellare qualsiasi errore, anche se questa matita non è dotata di gommino.

Loading...

La principale preoccupazione di MacLaine era trovare un modo per inserire più di quattro mine nella matita: nel corso dei decenni, infatti, il numero contenuto di norma nei modelli venduti non è quasi mai cambiato. Collaborando con uno dei più antichi e specializzati produttori giapponesi di meccanismi, ha fatto in modo di inserire ben 40 mine – dieci volte la media – nella versione da 0,5 millimetri, riuscendo comunque a evitare che si incastrino all'interno. Ciò significa che può durare un anno intero di uso abituale senza bisogno di essere ricaricata.

Dei due spessori di mina disponibili, 0,5 e 0,7 millimetri, il primo è pensato per designer, ingegneri e chi deve prestare attenzione ai dettagli, il secondo per gli schizzi e gli appunti di tutti i giorni. È disponibile in diverse finiture, tra cui l'ottone, un po' più pesante, o il pericolosamente attraente acciaio nero inossidabile, oltre a edizioni limitate firmate da artisti. Scommetto che l'acquisto di questa matita non è qualcosa che poi vorrete cancellare.

DARE PROFONDITÀ ALLA MUSICA