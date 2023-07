Adam Smith e l'idea “residuale” di giustizia

Il third-party punishment

È interessante notare come alcuni recenti studi hanno messo in evidenza di un meccanismo molto simile a quello descritto da Smith. Questi studi mostrano come la maggior parte di noi sia disposta a spendere delle risorse per punire qualcuno che si è comportato in maniera ingiusta non solo nei nostri confronti, ma anche quando a farne le spese sono altri. Un comportamento che è per questo stato definito third-party punishment, la punizione da parte di terze (Fehr, E., Fischbacher, U., “Third-party punishment and social norms”. Evolution and Human Behavior 25, pp. 63-87, 2004). Un altro studio condotto dal neuroscienziato Alan Sanfey e dai suoi colleghi ha evidenziato, inoltre, che davanti a situazioni ingiuste nel nostro cervello si attivano le stesse aree neurali che sono legate alla manifestazione delle emozioni negative come rabbia e disgusto (“The neural basis of economic decision-making in the Ultimatum Game”, Science 300(5626), pp.1755-8, 2003). E questo avviene non solo quando noi siamo coinvolti in prima persona ma anche quando siamo solo spettatori di un’ingiustizia. In questo caso la disponibilità a punire chi si è comportato in maniera ingiusta verso un soggetto terzo deriva da una combinazione di empatia nei confronti della vittima e di risentimento nei confronti del colpevole (Batson, C., et al. “Anger at unfairness: is it moral outrage?”. European Journal of Social Psychology, 37, pp. 1272–1285, 2007).

Il senso di giustizia e la ribellione contro l’ingiustizia, dunque, sono per Smith tutt’altro che virtù artificiali, come sosteneva Hume; sono piuttosto passioni naturali che affondano la loro radice nella nostra psicologia più profonda.

Il disaccordo tra gli studiosi

Il secondo punto di disaccordo tra Hume e Smith relativamente al tema della giustizia si riferisce al fatto che mentre per il primo la disapprovazione verso una condotta ingiusta è generata dalla considerazione dei problemi che questa può generare per la società nel suo insieme, per Smith, al contrario, la nostra reazione negativa discende dalla simpatia che proviamo per l’individuo o gli individui che sono vittime di tale ingiustizia. Infatti “Tutti gli uomini, anche i più stupidi e irriflessivi – scrive Smith - detestano la frode, la perfidia e l’ingiustizia e provano piacere nel vederle punite. Ma pochi hanno riflettuto sulla necessità della giustizia per l’esistenza della società, per quanto ovvia tale necessità possa apparire”.

Smith continuerà a lavorare a lungo alla sua teoria della giustizia che inaugura ne La Teoria dei Sentimenti Morali e che verrà poi riproposta nelle lezioni del 1762-63 che terrà all’Università di Glasgow, i cui appunti andranno a comporre le Lectures on Jurisprudence. In questa seconda fase Smith considererà come ingiusta ogni situazione nella quale “qualcuno è privato di ciò a cui aveva diritto e che poteva giustamente esigere dagli altri, ovvero quando gli facciamo un danno o un male senza causa”, cioè in ogni situazione nella quale viene violato un legittimo diritto. In questo senso, dunque, come spiega Vernon Smith, premio Nobel per l’economia e originale interprete di Adam, la giustizia non è che un “residuo” (Smith, V., “The Core of the Classical Liberal Tradition: Adam Smith’s Concept of Justice”. Independent Institute, 2017). La giustizia assomma, infatti, all’“insieme infinito di azioni consentite, rimanenti dopo aver specificato l’insieme finito e limitato di azioni proibite e le corrispondenti sanzioni.

Smith considerava la società come un insieme di individui volti alla ricerca del miglioramento socio-economico attraverso il controllo di azioni che la nostra esperienza comune ci porta a giudicare come negative piuttosto che attraverso azioni collettive progettate per ottenere futuri ipotetici benefici. Così scrive Vernon Smith e conclude che proprio per questo, grazie a questa visione “residuale” della giustizia che Adam Smith è riuscito ad “opporsi coraggiosamente alla schiavitù, al colonialismo, all’impero, al mercantilismo e alla tassazione senza rappresentanza in un momento in cui tali opinioni erano del tutto impopolari”.