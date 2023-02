Adani & Co, quando gli hedge fund si trasformano in investigatore privato (per guadagnare)

5' di lettura

Come operano e quali sono gli hedge funds che, intraprendendo azioni da short seller activist, nel 2022 hanno attaccato 113 società quotate in varie aree del mondo e che ora stanno facendo scricchiolare il colosso indiano Adani Group? Prima regola: passare al setaccio i bilanci della holding e delle controllate e consociate estere domiciliate nei paradisi fiscali. Seconda regola: attivare una serie di investigatori privati per raccogliere dettagli sulle società off shore e sulle società di revisione...