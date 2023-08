Adani Group: nuovi dettagli sulle accuse di manipolazione dei prezzi delle azioni

2' di lettura

Dall’esterno, il Global Opportunities Fund delle Bermuda sembrava un normale fondo d’investimento. All’interno, tuttavia, due uomini stavano usando il fondo per uno scopo molto particolare: accumulare e scambiare azioni di Adani Group , uno dei conglomerati privati più grandi e potenti dell’India. Lo rivela il Financial Times, secondo cui i due uomini - Nasser Ali Shaban Ahli degli Emirati Arabi Uniti e Chang Chung-Ling di Taiwan - sono soci di Vinod Adani, fratello del fondatore del conglomerato Gautam.

I loro investimenti sono stati supervisionati da un dipendente di Vinod Adani, sollevando il dubbio che si tratti di prestanome utilizzati per aggirare le norme che impediscono la manipolazione dei prezzi delle azioni delle società indiane. L’intricato percorso cartaceo che ha nascosto la loro identità alle autorità di regolamentazione e al pubblico è stato messo a nudo in documenti condivisi tra il Financial Times dall’Organized Crime and Corruption Reporting Project, una rete di giornalisti investigativi.

È la prima volta che vengono identificati i proprietari potenzialmente controversi delle azioni Adani da quando, a gennaio, la società americana di vendite allo scoperto Hindenburg Research ha pubblicato un rapporto esplosivo che accusava il Gruppo Adani di aver messo in atto la «più grande truffa della storia aziendale».

Hindenburg ha affermato che entità controllate da soci di Vinod Adani hanno manipolato i prezzi delle azioni di alcune delle 10 entità quotate del gruppo, scatenando un polverone che ha fatto crollare la valutazione del conglomerato di oltre 90 miliardi di dollari. Le accuse contenute nel rapporto sono state strenuamente negate dal gruppo. Gli avvocati della società che ha creato la struttura di investimento hanno negato l’esistenza di qualsiasi illecito associato a essa. I nuovi documenti identificano Ahli e Chang come due degli investitori più importanti nel più ampio schema delineato da Hindenburg.

Essi delineano una serie di strutture di investimento su misura all’interno del Global Opportunities Fund , utilizzate da Ahli e Chang esclusivamente per negoziare i titoli Adani. Le persone che hanno familiarità con le strutture sostengono che i libri contabili paralleli del fornitore del fondo e una scatola cinese di società e fondi hanno mascherato la loro partecipazione.